Поставки парфюмерии из ЕС в Россию сократились на треть

Поставки косметики в июле составили 34,5 млн евро

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Поставки парфюмерии из Евросоюза в Россию в июле сократились на 37% в годовом выражении, косметики — на 16%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, проанализированные РИА «Новости».

В июле ЕС экспортировал в Россию духов и туалетной воды на 26,4 млн евро. За январь — июль суммарные поставки сократились на 22% — до 190,2 млн евро. При этом в месячном выражении экспорт парфюма вырос на 7%, достигнув максимума с февраля.

Поставки косметики в июле составили 34,5 млн евро: за месяц они выросли на 4%, но в годовом выражении упали на 16%. За семь месяцев снижение составило 17% — до 236,8 млн евро.

Больше всего Россия закупала у ЕС косметику для ухода за кожей — на 27,1 млн евро. Средства для макияжа глаз составили 2,7 млн, пудра — 2,2 млн, косметика для губ — 2,1 млн, средства для маникюра и педикюра — 488 тыс. евро.

Главными поставщиками парфюмерии стали Франция (8,8 млн евро), Испания (6,2 млн) и Италия (5,3 млн). Косметику больше всего экспортировали Франция (почти 12 млн), Германия (почти 7 млн) и Польша (5,5 млн).

Ранее сообщалось, что импорт китайской косметики в Россию вырос на 74%. Лидируют средства по уходу за кожей и декоративная косметика.

Алсу Сабирзанова