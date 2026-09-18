Средний срок автокредита в России впервые превысил 6 лет

По данным НБКИ, показатель вырос на 15,3% по сравнению с августом 2025 года (5,22 года) и на 1,2% к июлю 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

В августе 2026 года средний срок выданных в России автокредитов на новые и подержанные автомобили достиг 6,03 года. По данным НБКИ, показатель вырос на 15,3% по сравнению с августом 2025 года (5,22 года) и на 1,2% к июлю 2026 года.

Наибольший средний срок зафиксирован в Краснодарском крае (6,66 года), Ставропольском крае (6,55 года) и Ростовской области (6,44 года). Минимальные значения показали Москва (5,32 года), Санкт-Петербург (5,54 года) и Московская область (5,58 года). Рекордный годовой рост отмечен в Чувашии (+21,8%), Самарской (+20,5%) и Саратовской (+19,4%) областях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает динамику со снижением аппетита банков к риску и падением спроса из-за высоких ставок, роста цен и утильсбора. Удлинение сроков позволяет удерживать долговую нагрузку заемщиков ниже 50%. При этом банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй для снижения рисков просрочек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество выданных автокредитов снизилось на 6,7% за год.

Зульфат Шафигуллин