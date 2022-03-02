Байден: фондовый рынок России потерял 40% стоимости
Российский фондовый рынок потерял 40% стоимости. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».
По его словам, экономика России «шатается», а ответственность за это несет президент страны Владимир Путин. Байден отметил, что санкции США против РФ будут влиять исключительно на российскую экономику.
Президент США добавил, что американские власти приложат усилия, чтобы защитить граждан США от возможного влияния санкций. Речь идет как о бизнесе, так и о потребителях, сообщает ТАСС.
Вчера сообщалось, что ретейлеры «Ашан», «Магнит» и «О’Кей» ограничат наценку на социально значимые продукты из четырех категорий — молочной продукции, хлебобулочных изделий и сахара, овощей из «борщевого набора». А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.
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