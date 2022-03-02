Байден: фондовый рынок России потерял 40% стоимости

Российский фондовый рынок потерял 40% стоимости. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

По его словам, экономика России «шатается», а ответственность за это несет президент страны Владимир Путин. Байден отметил, что санкции США против РФ будут влиять исключительно на российскую экономику.

Фото: realnoevremya.ru

Президент США добавил, что американские власти приложат усилия, чтобы защитить граждан США от возможного влияния санкций. Речь идет как о бизнесе, так и о потребителях, сообщает ТАСС.

Вчера сообщалось, что ретейлеры «Ашан», «Магнит» и «О’Кей» ограничат наценку на социально значимые продукты из четырех категорий — молочной продукции, хлебобулочных изделий и сахара, овощей из «борщевого набора». А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.



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Диана Жиленкова