Курсы доллара и евро обновили исторический максимум на Мосбирже
Курсы доллара и евро обновили исторический максимум. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов на Мосбирже.
Стоимость доллара составляет больше 109,185 рубля. Евро поднялся выше 122 рублей.
По данным на 20.04 1 марта, в ходе валютных торгов на рынке Forex курс доллара достиг исторического максимума в 117,04 рубля. Курс евро вчера превысил 129 рублей.
Дарья АкимоваЭкономикаФинансы
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