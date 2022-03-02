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Курсы доллара и евро обновили исторический максимум на Мосбирже

12:23, 02.03.2022
Курсы доллара и евро обновили исторический максимум на Мосбирже
Фото: pixabay.com

Курсы доллара и евро обновили исторический максимум. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов на Мосбирже.

Стоимость доллара составляет больше 109,185 рубля. Евро поднялся выше 122 рублей.

Фото: Анна Сейтумерова

По данным на 20.04 1 марта, в ходе валютных торгов на рынке Forex курс доллара достиг исторического максимума в 117,04 рубля. Курс евро вчера превысил 129 рублей.

Дарья Акимова
ЭкономикаФинансы

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