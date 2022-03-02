Стоимость информационной атаки на Россию оценивается в $77 миллионов — это много или мало?

Лига безопасного интернета подсчитала финансовые затраты на информационную кампанию по распространению фейков о России. Как сообщила ее директор и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, сумма расходов информационной атаки на РФ в Сети может достигать $77 миллионов.

По данным организации, на одну только рекламу контента с фейками и дезинформацией в связи с признанием Луганской и Донецких народных республик и проведением специальной военной операции на Украине на площадке Meta с 24 февраля по 1 марта может быть потрачено $40 миллионов.

Около $1,7 миллиона в сутки уходит на рекламу в Facebook и Instagram фейков и призывов к участию в незаконных акциях на российской территории. Для англоязычных пользователей эта сумма составляет от $3 до $5 миллионов ежедневно. Подобная реклама также распространяется и на ресурсах с пиратским контентом, сообщает ТАСС.

Фото oprf.ru

$77 миллионов — это:

7,064 миллиарда рублей, или €68,6 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. $12,8 миллиона в день с учетом сроков с 24 февраля по 1 марта.

с учетом сроков с 24 февраля по 1 марта. В 3,4 раза больше , чем намеревалось выделить правительство Великобритании на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и поддержания независимых СМИ на Западных Балканах — за три года планировалось потратить $22,5 миллиона.

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Дарья Акимова