Рецепты успеха сельского бизнеса: переработка, туризм, кооперация с городом

На второй ежегодной публичной дискуссии «Село ≠ колхоз», организованной «Реальным временем», эксперты и практики обсудили бизнес на селе, меры господдержки и точки роста в Татарстане

Фото: предоставлено администрацией Новошешминского района

Почему Татарстан не входит и в тридцатку регионов России по агротуризму? Сколько лет окупается глэмпинг? Как получать больше денег за свой сельхозпродукт и зачем строить переработку? Как городской предприниматель может включить в свой бизнес сельские территории и в чем он найдет реальный профит? В Новошешминске прошла вторая публичная дискуссия под брендом «Село ≠ колхоз», организованная «Реальным временем». Эксперты, фермеры, предприниматели и представители региональных и муниципальных властей попробовали ответить на эти вопросы. Кейсы, обсуждение, спорные точки дискуссии — в репортаже «Реального времени».

На каждой территории — свои возможности

Организованная «Реальным временем» публичная дискуссия «Село ≠ колхоз», на которой обсуждаются вопросы развития села, стала ежегодной. В минувшем году на встрече говорили о популяризации сельского образа жизни и обсуждали истории татарстанских фермеров. Темой второй дискуссии стало сельское предпринимательство и его возможности.

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский в приветственном слове выразил надежду на то, что во время ежегодной дискуссии будут подсвечиваться актуальные темы, которые отвечают и интересам жителей сельских территорий, и — глобально — основным целям, которые преследуют сейчас республика и страна. Как заметил Егор Тарнавский, многое зависит от территории и специфики района. Например, во вверенном ему районе развивается нефтедобыча, сельское хозяйство (в том числе уникальный конезавод, единственная в Татарстане улиточная ферма и т.д.).

А точку роста он видит в развитии туризма — возможности в районе для этого колоссальные, с его историей и сохранившимися культурными традициями.

— Для нашего района актуально туристическое направление. У нас есть историческое культурное наследие, культурная ценность нашего района. Здесь и наши слободы, и городище, и храмы. Но пока отсутствует единый оператор, — сказал Егор Тарнавский.

Единый туристический оператор мог бы собрать воедино потенциальные точки, интересные туристам, и составить из них маршруты под разные варианты туристического отдыха, будь то агротуризм, событийный туризм (для этого уже начаты работы по восстановлению исторической деревянной крепости в Новошешминске), посещение глэмпингов или осмотр культурных достопримечательностей. Однако для этого в районе не хватает объектов размещения — гостиниц, глэмпингов. Решение этой проблемы стоит в планах.

Егор Тарнавский в приветственном слове выразил надежду на то, что здесь будут подсвечиваться актуальные темы, которые отвечают и интересам жителей сельских территорий, и — глобально —основным целям, которые преследует сейчас страна. предоставлено администрацией Новошешминского района

Еще одно ключевое преимущество района — логистика: Новошешминск равноудален от всех крупных городов республики и находится на пересечении транспортных потоков. Это можно использовать в развитии бизнеса.

«Возможности есть, надо просто решиться и начать делать»

Венера Адамович, директор АНО «Развитие туризма на сельских территориях», обратила внимание на то, что культурное и архитектурное наследие, которое уже есть на территории, не нужно создавать заново — его нужно только выявить, показать и упаковать в красивый продукт.

— Возможно, не сразу получится привлечь инвесторов, которые построят гостиничные комплексы, но сфера гостевых домов вполне может на время закрывать потребность в размещении. Главное здесь — желание. Есть информационные ресурсы, есть и финансовые меры поддержки сферы туризма. Поэтому все карты в руки вам, предпринимателям. Со своей стороны, можем подсказать работающие решения, которые не нужно выдумывать — они работают на других территориях. Просто нужно брать и делать, — мотивировала собравшихся эксперт.

Но пока республика не может похвастаться, что входит в десятку или даже в тридцатку территорий с хорошо развитым сельским или аграрным туризмом. С одной стороны, у татарстанцев есть возможность подсмотреть за уже готовыми практиками — например, Архангельской и Калужской областей, Краснодарского края. С другой стороны, мы национальная республика, и в этом наше колоссальное преимущество, с точки зрения сельского туризма. Венера Адамович замечает, что возвратные туристы, которые уже видели Елабугу, Болгар, Свияжск, хотят увидеть самобытную культуру татар. А значит, у сельских территорий большой потенциал для развития этого направления.

Венера Адамович замечает, что возвратные туристы, которые уже видели Елабугу, Болгар, Свияжск, хотят увидеть самобытную культуру татар. А значит, у сельских территорий большой потенциал для развития этого направления. предоставлено администрацией Новошешминского района

— Еще раз подчеркну, это один из приоритетов государственной политики, поэтому поддержка есть — в том числе программа «Агротуризм». Есть еще гранты, единые субсидии по линии Минэкономразвития, через Госкомитет по туризму. Поэтому возможности есть, нужно просто решиться начать делать, — настаивала спикер.

Сооснователь глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин поделился собственным опытом. По его словам, рентабельность загородных проектов в сфере гостеприимства сильно зависит от модели и сегмента. В среднем рентабельность составляет 20—40%. Когда Ильнар сам начинал бизнес, рентабельность доходила до 70% — из-за того, что он одним из первых заходил в эту нишу и конкуренции практически не было.

— Возврат инвестиций, когда мы запускались, был гораздо проще: наш проект полтора-два года окупался. Но за прошедшие 6 лет стройка подорожала в 2—3 раза. Конкуренция подросла, и сейчас окупаемость примерно от 4,5 до 6—7 лет, — рассказал спикер.

Когда Ильнар Хамидуллин начинал бизнес, рентабельность доходила до 70% — из-за того, что он одним из первых заходил в эту нишу и конкуренции практически не было. предоставлено администрацией Новошешминского района

Основательница семейной фермы «Дыхание Севера» в Елабужском районе и зоопарка мини-животных «Ферма гномов» в Казани Юлия Ульянченко рассказала о своем проекте. Изначально это была маленькая семейная ферма с северными оленями и собаками северных пород. Теперь это популярный туристической объект.

— У нас 15 минут от Елабуги, 30–40 минут от Набережных Челнов, 40–50 минут от Нижнекамска. На данный момент мы пропускаем в год около 20 000 туристов. В этом году заключили договор с Елабужским государственным музеем-заповедником, и они тоже отправляют к нам гостей. В этом году порядка 2 тысяч туристов было от них. Уже есть и возвратные туристы, которые едут из Перми, из Екатеринбурга на теплоходах и второй раз приезжают к нам на семейную ферму, — поделилась Юлия.

В этом году на новогодних праздниках Ульянченко открыли вторую площадку, уже в Казани — «Ферму гномов», где собрали мини-сельхозживотных: козочек, барашков, мадагаскарских зебу, маленьких лошадей. За зимние каникулы проект принял порядка 3—4 тысяч гостей.

— Единственное препятствие для таких площадок — это лицензируемая деятельность. Лицензия выдается бесплатно, Россельхознадзор помогает, никаких проблем с получением документов нет. Кроме того, в прошлом году мы получили субсидию — 1 000 000 рублей. На эти деньги установили на площадке в Елабуге туалетный модуль и купол для проведения мастер-классов, — рассказывает предпринимательница.

предоставлено администрацией Новошешминского района

Земельный вопрос и новые возможности для агротуризма

Марат Абдуллин, директор ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ», напомнил, что агротуризм дошел до каждого района. Фермеры, агрофирмы, ЛПХ могут получить грант из федеральных средств на развитие агротуризма в размере до 10 млн рублей. Помимо гранта «Агротуризм» на строительство объектов, фермер может взять субсидию на покупку снегоходов, благоустройство территории, освещение, мебель, игровые площадки — до 5 млн рублей на одно хозяйство.

Но с 2022 года в Татарстане по этой системе реализованы лишь 12 проектов. В прошлом году было 2 заявки, в этом году — 3. Почему так мало?

Венера Адамович раскрыла причины столь неохотного развития агротуризма в Татарстане в последнее время. Во-первых, в этом году были внесены изменения в положение о конкурсе, и одним из ключевых требований стал земельный вопрос. Если в предыдущие годы допускалось строительство объектов агротуризма на землях сельскохозяйственного назначения, то с этого года есть четкие рекомендации: если строишь объект размещения, категория земли должна быть «под рекреацию». Об это требование и споткнулись многие фермерские хозяйства.

Правда, со следующего года, как рассказывает Венера Адамович, заработает федеральный закон, который позволит фермерским хозяйствам переводить земли из категории сельхозназначения в рекреационное по ускоренному механизму. Предполагается, что этот перевод будет занимать не больше полугода — а ведь раньше процесс мог затягиваться и на семь лет.

— Итак, у фермеров появится земля под туризм. Но должна быть и часть своих средств — инвестиции под развитие объектов. Объект туризма — специфический бизнес, который требует компетенций, навыков, знаний. И здесь я вижу возможность объединения с профессионалами из туристической отрасли, чтобы они через кооперацию или через партнерство объединяли усилия и запускали объекты туризма, — сказала эксперт.

Вторая причина небольшого количества заявок — отсутствие достаточного информирования.

Третья — ухудшившаяся экономическая ситуация. Многие фермерские хозяйства решили вкладывать в основной бизнес, а не развивать дополнительные направления, как рассказывает Венера Адамович. Но перспективы все же есть, и здесь экспертам видится большая и благодарная ниша.

Венера Адамович: «Объект туризма — специфический бизнес, который требует компетенций, навыков, знаний. И здесь я вижу возможность объединения с профессионалами из туристической отрасли». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Надо заниматься переработкой — тогда бизнес становится намного интереснее»

Анастасия Александрова, фермер, председатель ассоциации «Народный фермер» Республики Татарстан, рассказала, что ассоциация создана под патронажем министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Задача организации — собирать, анализировать и передавать наверх проблемы и чаяния фермерского сообщества. В Татарстане она начала работать с декабря 2025 года.

— Очень здорово говорить про возможности фермерского сообщества, про бизнес. Но будет неправильно не сказать о том, что, как правило, фермер, когда строит свой бизнес, особенно с нуля, встречается с огромным количеством проблем. Это могут быть бюрократические проволочки — например, с переводом земельного участка, или попытки освоить сельскохозяйственную бухгалтерию, или налоговые вопросы. Что греха таить, вопросов всегда возникает очень много, и именно для этого работает сейчас наша ассоциация — чтобы помогать фермерскому сообществу. Я по себе знаю, каково это, когда ты работаешь и не знаешь, к кому обратиться. Кажется, что министр далеко, да и как к нему обратиться, через кого? Письмо напишешь — отписку получишь, — рассказывает Анастасия Александрова.

Сама она еще и руководитель КФХ. Начинала с ЛПХ в Пестречинском районе, выращивала птицу. Через третьих лиц узнала о существовании мер господдержки, пришла напрямую в Минсельхоз, стучалась во все двери. В итоге выиграла последовательно два гранта на развитие хозяйства.

— Мы выкупили старую заброшенную ферму за собственные средства. Ее восстановили, а на средства гранта установили комплект профессионального оборудования для подращивания птицы. Когда-то мы начинали с 1000 голов, сейчас у нас 150000. Потом поставили вторую ферму, сейчас устанавливаем оборудование, поголовье увеличили. Мы занимаемся производством сельскохозяйственной птицы, продаем ее в живом весе. В какой-то момент остро встал вопрос о том, что все-таки надо заниматься переработкой и создавать добавочную стоимость. Тогда бизнес становится намного интереснее. Поэтому мы открыли, основали сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив, председателем которого я стала. Взяли еще один грант на строительство пункта по убою птицы и сейчас его строим. Соответственно, будем вводить первичную и глубокую переработку, производя копченые вяленые деликатесы, — рассказала Анастасия Александрова.

Анастасия Александрова: «По себе знаю, каково это, когда ты работаешь и не знаешь, к кому обратиться. Кажется, что министр далеко, да и как к нему обратиться, через кого?» предоставлено администрацией Новошешминского района

По ее мнению, на селе в Татарстане есть ряд незанятых ниш, в которых при умелом маркетинге и должном качестве продукта можно развиваться. Например, такая неожиданная деятельность, как пантовое оленеводство, — в Татарстане его нет, но продукт пользуется огромным спросом.

Рамиль Галимзянов, сооснователь ООО «Хеликс Груп», развивающий улиточное хозяйство, говорит, что многое зависит от муниципальных властей и от того, как они включены в проблемы предпринимателей. К примеру, построить здание под маточное стадо и под переработку в Лаишевском районе обошлось бы ему примерно в 30 000 000 рублей. А в Новошешминском районе удалось взять в аренду старое здание бывшего детского сада в одном из сел — с правом последующего выкупа по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Первые два года ему предоставляется бесплатная аренда, на третий год он будет платить 25% от стоимости аренды. А после третьего года получит право выкупить помещение по кадастровой цене, которая на порядок ниже стоимости строительства нового объекта.

— Мне как предпринимателю это выгодно. Да, до Казани 200 километров, приходится 4 часа тратить на дорогу в обе стороны. Но сэкономив 30 000 000, я могу себе это позволить. Что касается переработки, полностью согласен. Как итог оказалось, что конечная прибыль сидит в готовом продукте. Возникает второй вопрос — сложность выхода в сети. Можно, конечно, сидеть на диване, всех обвинять и жаловаться. Но ты выбрал путь предпринимателя и берешь ответственность на себя, — рассказывает Рамиль Галимзянов.

Рамиль Галимзянов, сооснователь ООО «Хеликс Груп», развивающий улиточное хозяйство, говорит, что многое зависит от муниципальных властей и от того, как они включены в проблемы предпринимателей. предоставлено администрацией Новошешминского района

Марат Абдуллин перечислил приоритетные направления сельского хозяйства в республике — молочное и мясное скотоводство, а с 2027 года в их число будет включено и коневодство. В течение 5 лет, до 2030 года, из бюджета республики на развитие коневодства в РТ предусмотрено выделение миллиарда рублей. Что касается растениеводства, то он рассказывает, как фермеры развивают многолетние насаждения и переработку плодов. Например, более 100 тонн в год уже достигло фермерское производство яблок. Сельские предприниматели вовсю строят пункты переработки — делают сок, замораживают малину и смородину… Новые проекты по ягодным культурам, в том числе и с переработкой, появляются в последние три года все активнее.

Кроме того, представитель Центра компетенций намекнул еще на одну перспективную нишу:

— В Арске производят торты — от 3 до 10 тысяч единиц в сутки. На неделю им нужно 20 тонн сгущенного молока. И они его закупают в другом регионе, потому что тут нет таких объемов. Но ведь наладить у себя это производство могут 2–3 фермера, объединившись в кооператив. Это ведь не такие большие заводы. В Кукморе, в Сабинском районе мы видим такие производства. Так что здесь готовый бизнес-план, — рассуждал Абдуллин.

Село для городского бизнеса: дешевая аренда, прямые поставки сырья и ноль бюрократии

Отдельно обсудили, как использовать возможности села в городском бизнесе. Что такого есть на сельских территориях, чего не может получить бизнесмен в городе?

В первую очередь, здесь значительно упрощены и ускорены бюрократические процедуры (зависит, конечно, от района, но это достаточно общая тенденция). Рамиль Галимзянов рассказывает, что в Новошешминском районе ему удалось согласовать право на аренду земельного участка лишь за день. Ни очередей, ни пробок, ни потери времени.

Второе, что может предоставить село для бизнеса (в частности, для туристического), — особенный вайб, умиротворение, гедонистическая атмосфера. Этим, собственно, и объясняется, почему так много горожан сейчас стремится получить свой «домик в деревне».

— На селе есть тишина, покой, историческое и культурное наследие. Государственная политика закладывает средства до 2030 года на развитие инфраструктуры сельских территорий. Поэтому движение идет и сверху, и снизу, я вижу в этом позитивную тенденцию. Мы переосмысливаем жизнь на сельских территориях, — рассказывает Венера Адамович.

Третья ключевая возможность — экономия на аренде. Егор Тарнавский рассказывает о примере промпарка в Новошешминске, в котором есть свободные лоты:

— Это полностью обустроенная территория: свои сети связи и электричества. Дешевая аренда, сниженный земельный налог. Помимо готовой инфраструктуры, естественно, мы на себя берем муниципальные налоговые преференции, которые можем себе позволить. Так что возможности колоссальные!

Глава добавил, что в каждом районе республики есть муниципальные либо частные промпарки, которые позволят развивать бизнес. Поэтому бизнес на селе получает расширенные возможности с точки зрения наличия свободной территории.

Егор Тарнавский рассказывает о примере промпарка в Новошешминске, в котором есть свободные лоты. предоставлено администрацией Новошешминского района

Четвертое (и едва ли не главное) преимущество сельских территорий приводит Анастасия Александрова. Это наличие свободной земли, которую предприниматель может взять в аренду.

— Плюс осталось большое количество заброшенных советских ферм, которые стоят в полуразрушенном состоянии. Многие на них не смотрят: восстанавливать старое дороже, чем построить новое. Но эти фермы имеют развитую инфраструктуру: подведение электроэнергии, дорога, водонапорная башня, кое-где даже газ. Провести все это с нуля в чистое поле юрлицам очень дорого. А можно прийти на готовый объект, начать с небольшого участка и со временем развиться на серьезные объемы, — рассказывает эксперт.

И, наконец, пятая возможность, которую тоже упомянула Анастасия Александрова, — прямые поставки сырья на переработку из села на городское предприятие. Здесь перспективно выглядит сельхозпотребкооперация. Ведь это в том числе и про то, что один фермер выращивает продукцию, а у второго предпринимателя есть переработка. Притом переработчик этот может быть и в Казани. Он может прийти на село, собрать людей, производящих сельхозпродукт, и с ними в кооперации организовать прибыльный бизнес.

«Нужна голова, а все остальное к ней приложится»

Юлия Ульянченко уверена, что где бы человек ни находился, он может себя реализовать. И приводит примеры.

В селе Мальцево, где находится ее ферма, нет детского сада. И сейчас там запускается проект частного детского сада, доход от которого ожидается на уровне 150 тысяч рублей в месяц.

Пчеловод, который устал продавать мед трехлитровыми банками по бросовым ценам, закупил по акции баночки, купил аппарат для взбивания и теперь делает из меда суфле с добавлением замороженных ягод. И продажи пошли!

Деревенские чаты — благодатный ресурс для продажи своего продукта. В том же Мальцево можно купить через такой чат все — от меренгового рулета к вечернему чаю до помидоров и огурцов.

— В любом случае нужна в первую очередь голова, а к ней все остальное приложится, — уверена Юлия.

Ее поддерживает Егор Тарнавский. Он считает, что, к примеру, низкие закупочные цены на молоко и пшеницу — повод к тому, чтобы использовать ситуацию в собственных интересах. Дешевое молоко можно закупать и производить из него конечный продукт с добавленной стоимостью. По его мнению, фермерам надо объединяться, нужна кооперация с обязательной организацией переработки.

— Давайте воспринимать нынешнюю ситуацию на рынке как определенную точку роста. И пока фермер это для себя не поймет — дальнейшего развития не будет. Надо рассматривать возможности сельскохозяйственных территорий как площадки для дальнейшего роста, — подчеркнул глава района.

Меры поддержки и что на них можно купить

Марат Абдуллин рассказал, что КФХ, ЛПХ, СПК за 2025 год произвели продукции более чем на 160 млрд рублей. Это 30% валового продукта АПК республики! При этом фермеры сетуют на то, что мер господдержки с каждым годом становится все меньше и все тяжелее их получить и использовать.

— Но это не так! — удивил собравшихся Марат Абдуллин. — В 2025 году региональные меры поддержки малых форм хозяйствования в РТ и федеральные меры составили 1,5 млрд рублей. В этом году сумму увеличили на 300 млн — получается 1,8 млрд. 800 миллионов — поддержка федеральная, и еще миллиард выделяет из бюджета Республика Татарстан!

Марат Абдуллин рассказал, что КФХ, ЛПХ, СПК за 2025 год произвели продукции более чем на 160 млрд рублей. Это 30% валового продукта АПК республики. предоставлено администрацией Новошешминского района

Представитель Центра компетенций вкратце перечислил меры поддержки — в частности, гранты для фермерских хозяйств. Правда, из-за изменения федеральных требований теперь на грант для начинающего фермера (до 8 млн рублей) нельзя купить ни сельхозтехнику, ни сельхозживотных. Можно лишь построить стены или купить готовую оборудованную ферму; взять в аренду или купить земли сельскохозяйственного назначения; установить модульные или перерабатывающие объекты.

Зато, по словам Марата Абдуллина, затраты на сельхозтехнику и животных можно частично покрывать субсидиями. Сначала фермер должен потратить собственные средства, а потом, возможно, государство возместит ему 60%. Интересно и то, что в этом году открывается уже третья волна отбора по таким субсидиям: освоены еще не все средства.

— А значит, деловая активность сельского населения пока пассивная! Те фермеры, которые работают в течение года и покупали трактора, сельхозживотных, смело могут заявляться за субсидией. Ведь 60% возмещения расходов — это такой же грант. Это хорошая возможность дальше развиваться. Племенные хозяйства надо обновлять, покупать племенных нетелей. У государства достаточно средств: купите 10 нетелей, и государство возместит вам 6 голов, — призывал представитель Центра компетенций.

Исчезающе низка активность начинающих сельхозпотребкооперативов: они тоже не заявляются на гранты, а ведь по ним можно получить до 15 млн рублей. В итоге Марат Абдуллин развел руками и задал сакраментальный вопрос: а не его ли ведомства это недоработка? Ведь информированность сельчан о мерах господдержки остается низкой.

Село — это не колхоз, а пространство возможностей

Дискуссия в Новошешминске показала: село становится привлекательной территорией и для бизнеса. Здесь есть земля, развитая инфраструктура, богатое культурное наследие и все более широкий набор мер поддержки.

Село становится привлекательной территорией и для бизнеса. предоставлено администрацией Новошешминского района

Туризм на селе — недозанятая ниша. Переработка — ключ к добавленной стоимости: улитки, птица, молоко, ягоды, мед могут превращаться в готовые продукты с совершенно другой экономикой. А городской бизнес может использовать село не только в связи с переездом, но и организовав прямые поставки продукции, воспользовавшись льготными ставками аренды, скооперировавшись с местными производителями.

Как сформулировал Егор Тарнавский, сейчас село не равно колхоз — это лишь населенный пункт, просто не город. И все, что обсуждалось на встрече — развитие фермерства, бизнеса на селе, — получает расширенные возможности. Главное, что прозвучало от всех участников: не жаловаться на обстоятельства, а видеть в кризисах точку роста, объединяться, не бояться — и делать.

1 / 30 предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района

предоставлено администрацией Новошешминского района