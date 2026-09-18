Суд Татарстана посадил на 23 года сутенершу за два убийства и похищение ребенка

Дело рассматривалось в закрытом режиме

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 36-летней Юлии Назаровой из Нижегородской области. И назначил ей 23 года колонии общего режима за серию тяжких преступлений, включая два убийства, организацию занятий проституцией и похищение ребенка. Об этом «Реальному времени» сообщили в Следкоме по РТ, судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В феврале 2026-го по делу о тех же убийствах 10 лет колонии получила 27-летняя Анна Рясная — с учетом досудебного соглашения с силовиками и активной помощи в расследовании и изобличении иных участников преступлений. Еще одна фигурантка этого дела — Лилия Рыскужина находится в розыске.

По данным СК, суд признал доказанной вину Назаровой в организации занятий проституцией в Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Казани вместе с ныне покойным мужем Григорием. В оказание интим-услуг «путем насилия и угроз были вовлечены несколько женщин, включая несовершеннолетних». Установлено, 17-летняя Анастасия С. в июне 2019-го хотела бросить это занятие и вернуться домой, однако ее выманили якобы на подработку в арендованный дом в Верхнеуслонском районе Татарстана, где Назарова, как следует из показаний Рясной, подмешала жертве в напиток неустановленный препарат со снотворным эффектом, а когда та лишилась сознания, вручила самой Рясной нож. Однако Анна нанести удары не смогла. В итоге девушку задушили с помощью шнура, отсекли конечности, часть сожгли в мангале, остальное упаковали и спрятали недалеко от поселка имени Кирова Верхнеуслонского района.

Ранее по этому делу к 10 годам колонии приговорили Анну Рясную. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также суд посчитал доказанной вину Юлии Назаровой в похищении в 2020-м двухлетней дочки еще одной «сотрудницы», Кристины П., и расправе над самой Кристиной. По версии обвинения, сутенерша неоднократно ухаживала за ребенком, пока ее мать «работала», и в итоге решила забрать девочку себе, используя подложное свидетельство о рождении, а от Кристины избавиться. Ее тоже выманили в Верхнеуслонский район и прямо в автомобиле задушили проводом зарядки от мобильного, попутно нанеся несколько ударов по голове бутылками шампанского. Тело бросили в массиве близ села Каинки.

Кроме убийств и похищения, Назаровой вменяли организацию занятий проституцией и вовлечение в бизнес несовершеннолетней, а также подделку документов. По данным СК, эти обвинения суд также посчитал доказанными.

Что касается похищенной девочки, то ее еще в ходе расследования дела вернули родному отцу.

