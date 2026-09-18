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Районы Татарстана получили более 70 предупреждений за передачу сетей

11:09, 18.09.2026

Ведомство выявило нарушения при передаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

Районы Татарстана получили более 70 предупреждений за передачу сетей
Фото: взято с сайта kzn.ru

Более 70 предупреждений получили 12 районов Татарстана за незаконную передачу коммунальных сетей. Об этом сообщает УФАС по Татарстану.

Ведомство выявило нарушения при передаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения: муниципальное имущество передавалось организациям без законных оснований и оформления права пользования.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Предупреждения получили Арский, Заинский, Зеленодольский, Сармановский, Новошешминский, Спасский, Буинский, Елабужский, Нижнекамский, Тукаевский, Лаишевский и Высокогорский районы.

Муниципалитеты должны в течение 60 дней разработать план, который обеспечит коммунальным организациям законные основания для владения объектами — концессионное соглашение или аренду. Планы направят на согласование в УФАС, после чего утвердят и выполнят. Это позволит исключить использование муниципального имущества без законных оснований и снизить риски ограничения конкуренции.

Ранее сообщалось, что УФАС в Татарстане признало незаконной попытку запретить использование слова «Шифа».

Алсу Сабирзанова

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