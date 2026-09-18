Районы Татарстана получили более 70 предупреждений за передачу сетей
Ведомство выявило нарушения при передаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Более 70 предупреждений получили 12 районов Татарстана за незаконную передачу коммунальных сетей. Об этом сообщает УФАС по Татарстану.
Ведомство выявило нарушения при передаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения: муниципальное имущество передавалось организациям без законных оснований и оформления права пользования.
Предупреждения получили Арский, Заинский, Зеленодольский, Сармановский, Новошешминский, Спасский, Буинский, Елабужский, Нижнекамский, Тукаевский, Лаишевский и Высокогорский районы.
Муниципалитеты должны в течение 60 дней разработать план, который обеспечит коммунальным организациям законные основания для владения объектами — концессионное соглашение или аренду. Планы направят на согласование в УФАС, после чего утвердят и выполнят. Это позволит исключить использование муниципального имущества без законных оснований и снизить риски ограничения конкуренции.
Ранее сообщалось, что УФАС в Татарстане признало незаконной попытку запретить использование слова «Шифа».
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