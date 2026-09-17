В возрасте 100 лет умерла переводчица и журналистка Зумарра Халитова

Халитова — дочь первого татарского режиссера-женщины Кашифы Тумашевой

Зумарра и Кашифа, фото в молодости. Фото: предоставлено Радифом Кашаповым

В возрасте 100 лет умерла переводчица и журналистка Зумарра Халитова. Об этом появилось сообщение на странице в социальных сетях театра Тинчурина.

Зумарра Рахимовна 5 сентября отметила 100-летний юбилей. Ее отец Рахим Тумашев — режиссер из Иркутска, где он познакомился с будущей женой Кашифой, которая после революции стала первым театральным режиссером среди татарских женщин, получивших профильное образование. Кашифа Тумашева долгое время работала в Камаловском и Тинчуринском театрах, после в Тинчуринском бразды правления взял ее сын Равиль.

Зумарра Халитова (Тумашева) после филфака КГУ и аспирантуры в педагогическом институте занималась переводами — к примеру, перевела роман Нурихана Фаттаха «Свистящие стрелы» и и стихи Тукая. Вырастила трех сыновей и дочь. Старший, Нияз Халит, — известный историк архитектуры. Айрат Халитов — автор официальной эмблемы 1000-летия Казани.

Также Халитова работала в «Вечерней Казани», основала газету «Казанские истории». Последние годы она активно занималась живописью у себя дома на улице Волкова.

Радиф Кашапов