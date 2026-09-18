В Казани завершился Кубок Генпрокурора России по стрельбе из лука

Соревнования в столице Татарстана собрали почти 600 спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет из 48 регионов страны

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана финишировал V Всероссийский турнир по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора. Соревнования в столице Татарстана собрали почти 600 спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет из 48 регионов России.

Генеральный прокурор Александр Гуцан отметил высокий уровень состязаний и волю участников к победе. По его словам, турнир формирует спортивный резерв страны и открывает молодежи дорогу в национальную сборную.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что за короткое время кубок стал заметным событием для республики. Он добавил, что стрельба из лука воспитывает у молодежи сосредоточенность, выдержку и умение владеть собой.

Соревнования включены в единый спортивный календарь Минспорта РФ. В прошлом году победителям турнира было присвоено звание мастера спорта России.

Напомним, турнир по стрельбе из лука в Казани стартовал 14 сентября в присутствии почетных гостей, подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин