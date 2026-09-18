Китай выступил против новых антироссийских санкций США

Посольство КНР в Вашингтоне заявило о неприятии односторонних ограничительных мер

Фото: Динар Фатыхов

Посольство КНР в Вашингтоне заявило о неприятии односторонних ограничительных мер и призвало не вмешиваться в сотрудничество Китая с третьими странами. Так дипмиссия прокомментировала ожидающий подписи президента США Дональда Трампа законопроект о новых антироссийских санкциях, который позволит вводить пошлины против стран, сотрудничающих с Россией. Об этом сообщают РИА «Новости».

— Китай выступает против экстерриториального применения национального законодательства и односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН, — заявил официальный представитель дипмиссии КНР Лю Чан.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Дипломат подчеркнул, что Китай ведет нормальное торгово-экономическое взаимодействие с другими странами на принципах равенства и взаимной выгоды. «Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству и принуждению со стороны третьих лиц», — добавил он.

Напомним, палата представителей США окончательно приняла масштабный законопроект об ужесточении санкций против России, ранее одобренный сенатом. Документ поддержали 262 голоса против 159. Он предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа и стран, помогающих обходить санкции, чтобы лишить российские власти доходов на финансирование боевых действий против Украины.

Алсу Сабирзанова