Китай выступил против новых антироссийских санкций США
Посольство КНР в Вашингтоне заявило о неприятии односторонних ограничительных мер
Посольство КНР в Вашингтоне заявило о неприятии односторонних ограничительных мер и призвало не вмешиваться в сотрудничество Китая с третьими странами. Так дипмиссия прокомментировала ожидающий подписи президента США Дональда Трампа законопроект о новых антироссийских санкциях, который позволит вводить пошлины против стран, сотрудничающих с Россией. Об этом сообщают РИА «Новости».
— Китай выступает против экстерриториального применения национального законодательства и односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН, — заявил официальный представитель дипмиссии КНР Лю Чан.
Дипломат подчеркнул, что Китай ведет нормальное торгово-экономическое взаимодействие с другими странами на принципах равенства и взаимной выгоды. «Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству и принуждению со стороны третьих лиц», — добавил он.
Напомним, палата представителей США окончательно приняла масштабный законопроект об ужесточении санкций против России, ранее одобренный сенатом. Документ поддержали 262 голоса против 159. Он предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа и стран, помогающих обходить санкции, чтобы лишить российские власти доходов на финансирование боевых действий против Украины.
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