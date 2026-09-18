Для маркетплейсов создали платформу с автоматической отгрузкой товаров
Персонал нужен только на этапе приемки, все остальные операции автоматизированы
В России разработали автоматизированную платформу, которая позволяет практически без участия людей отгружать товары на складах для маркетплейсов. Об этом сообщил управляющий директор ХСА | Industrial city Александр Никишов, передает ТАСС.
— Мы совместно с партнером «ССИ Решения» предлагаем программу по роботизации складских помещений. Разработали автоматизированную платформу, которая позволяет почти без людей полностью отгружать товары. Человек касается товара только на приемке: приняли, дальше все автоматически распределяется по складу и отгружается согласно дорожной карте. Автоматизированный склад — не новшество, а вот для маркетплейсов это новшество, — рассказал он.
По словам Никишова, разработка позволяет распределять товары между несколькими складами. Персонал нужен только на этапе приемки, все остальные операции автоматизированы. Это сокращает логистическое плечо при доставке, ускоряет обработку и отгрузку заказов в пункты выдачи, а также снижает расходы на оплату труда.
Ранее сообщалось, что Ozon запустил платформу для аренды и строительства складов. Для готовых помещений компания рассматривает объекты от 5 тыс. кв. м, для строительства с нуля — от 10 тыс. до 85 тыс. кв. м.
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