В Татарстане утвердили план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики

В Татарстане утвердили план основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики. Также создан оперативный штаб, который возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как сообщили в Министерстве экономики республики, план включает в себя четыре основных направления: обеспечение товарами первой необходимости, поддержка населения, предприятий и отраслей экономики, которые оказались в зоне риска, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также общесистемные меры.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Согласно документу, российским экспортерам необходимо продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января текущего года.

Накануне Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны. Например, из РФ запрещается вывозить наличную валюту на сумму более $10 тысяч. Также президент поручил не распространять на Центробанк новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.



Диана Жиленкова