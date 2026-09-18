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Явка на выборах в Госдуму составила 4,84%

10:35, 18.09.2026

Такие данные приводит Центризбирком

Явка на выборах в Госдуму составила 4,84%
Фото: Сергей Козлов

Явка на выборах депутатов Госдумы после запуска экранов слежения за ходом голосования составила 4,84%. Такие данные приводит Центризбирком.

Напомним, в состав Госдумы избираются 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам от 10 партий и 225 по одномандатным округам. На территории республики открыты 2742 избирательных участка, которые работают с 08:00 до 20:00. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовали раис Татарстана Рустам Минниханов и почетный председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Алсу Сабирзанова

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