Явка на выборах в Госдуму составила 4,84%

Такие данные приводит Центризбирком

Фото: Сергей Козлов

Явка на выборах депутатов Госдумы после запуска экранов слежения за ходом голосования составила 4,84%. Такие данные приводит Центризбирком.

Напомним, в состав Госдумы избираются 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам от 10 партий и 225 по одномандатным округам. На территории республики открыты 2742 избирательных участка, которые работают с 08:00 до 20:00. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовали раис Татарстана Рустам Минниханов и почетный председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Алсу Сабирзанова