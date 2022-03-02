В столице Татарстана благоустроят набережную реки Ноксы

В Казани планируют благоустроить набережную реки Ноксы. Объект протяженностью 890 м построят в два этапа. На первом участке работы будут выполнены уже в этом году после наступления теплой погоды, а строительство второго участка завершат во втором квартале 2024 года.

Общая площадь набережной вдоль жилого комплекса Green превысит 12 тысяч кв. м, а площадь зеленой зоны составит свыше 8 тысяч «квадратов». Парковая зона набережной будет включать в себя верхнюю и нижнюю террасы. На них будут располагаться спортивная и детская площадки, фестивальная зона и др.

Фото: kzn.ru

Кроме того, в парковой части обустроят прогулочную зону, велодорожку, объединенную с общегородской велосипедной сетью, сообщает мэрия города.

Также в этом году в Татарстане планируют благоустроить 1,2 тысячи дворовых территорий. Работы пройдут в Казани, Набережных Челнах, а также в различных районах республики. Программа охватит 289 309 человек, проживающих в 124 167 квартирах.

Диана Жиленкова