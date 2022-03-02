Файзуллин заявил о необходимости поддержки льготной ипотеки в рамках антикризисных мер

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что ведомство считает нужным поддержать ипотечные программы с государственным субсидированием кредитной ставки в рамках правительственных антикризисных мер. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, отмена льготных программ по ипотеке может привести к серьезным последствиям, таким как снижение спроса на жилье и остановка строительного процесса.

Фото: wikipedia.org

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал антикризисный план по недопущению обвала рынка жилья в России на фоне повышения ключевой ставки Центробанка до 20%. По словам Хуснуллина, он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вопросы ценообразования и поставок стройматериалов.

Дарья Акимова