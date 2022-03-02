С главного связиста МВД РТ сняли обвинение во взятках

Фото: "Реальное время"

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении следствия по делу 37-летнего экс-начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ Ленара Самигуллина. Его первоначальное обвинение в получении взяток на 175 тысяч рублей переквалифицировали на превышение должностных полномочий, вину в котором подполковник полностью признал, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



По версии следствия, в 2017—2020 годах обвиняемый отвечал за организацию закупок систем радиосвязи для нужд МВД республики и незаконно создал привилегированные условия для участия в аукционах и последующего заключения госконтрактов для фирм своего знакомого. «Действия обвиняемого исключили возможность экономии выделенных бюджетных ассигнований, они были использованы в полном объеме — в сумме более 50 млн рублей», — полагают в СК.

В дальнейшем, по просьбе полицейского, тот самый знакомый оплатил два банкета для сотрудников стоимостью 175 тысяч рублей.

Из МВД Самигуллин уже уволен. Суда он ждет под домашним арестом.