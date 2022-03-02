«Соллерс Форд» останавливает производство автомобилей с 3 марта

«Соллерс Форд» сообщил о приостановке производства автомобилей с 3 марта в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия.



Завод «Соллерс Форд» находится в Елабуге. В январе предприятие сообщало, что уже разместило крупные заказы на первую половину 2022 года.

В пресс-службе «Соллерс Форд» указали, что руководство предприятия примет все установленные законом меры, чтобы обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company.

Также руководство обязалось обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя.

Фото: sollersford.ru

Американский автоконцерн Ford накануне заявил о приостановке работы в России в связи со сложившейся ситуацией на Украине. Мера вступила в силу немедленно, она будет действовать до дальнейшего уведомления.

Маргарита Головатенко