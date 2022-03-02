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«Соллерс Форд» останавливает производство автомобилей с 3 марта

10:56, 02.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
«Соллерс Форд» останавливает производство автомобилей с 3 марта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Соллерс Форд» сообщил о приостановке производства автомобилей с 3 марта в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия.

Завод «Соллерс Форд» находится в Елабуге. В январе предприятие сообщало, что уже разместило крупные заказы на первую половину 2022 года.

В пресс-службе «Соллерс Форд» указали, что руководство предприятия примет все установленные законом меры, чтобы обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company.

Также руководство обязалось обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя.

Фото: sollersford.ru

Американский автоконцерн Ford накануне заявил о приостановке работы в России в связи со сложившейся ситуацией на Украине. Мера вступила в силу немедленно, она будет действовать до дальнейшего уведомления.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортАвто Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:14
    Ни чего страшного, на ГАЗелях будем ездить
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    Анонимно 12:35
    Да-да, особенно элита и мажоры всякие.)))))
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