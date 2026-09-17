Опрос предпринимателей: как вы оцениваете законопроект о семейном бизнесе?
Татарстанские предприниматели — о том, чего хотят от закона о семейном бизнесе и снимет ли он часть их проблем
В Госдуму поступил законопроект о семейном предпринимательстве. Перечень социальных малых и средних предприятий пополнится микробизнесами, в которых работают члены одной семьи. Предположительно, таким компаниям будут полагаться региональные и муниципальные льготы: адресные субсидии, гранты, арендные льготы и налоговые послабления. «Российская газета» приводит статистику о том, что семейные хозяйства составляют более 70 процентов всего малого и среднего бизнеса в стране. При этом в Татарстане статус семейного предпринимательства введен в региональный закон еще в 2025 году.
Законопроект вводит в правовую систему понятие «малое и среднее семейное предприятие». Предполагается, что такие предприятия должны соответствовать одному из критериев:
- члены одной семьи владеют более, чем половиной долей в уставном капитале или более, чем 50% голосующих акций и один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юрица, либо председателем совета директоров;
- не менее половины членов производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства — члены одной семьи;
- не менее половины сотрудников ИП — члены его семьи.
В связи с этим мы задали представителям татарстанского бизнеса такие вопросы.
- Как вы рассматриваете перспективу действия этого законопроекта? Будет ли это реальная помощь семейным предприятиям? Если нет, то как вы бы предложили расширить или изменить критерии подпадания бизнеса под определение «семейный»?
- Какие льготы, по вашему мнению, нужны семейным предприятиям?
- Какие «подводные камни» вы видите в описании законопроекта?
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Рустам и Римма Кашаповы основатели бренда мусульманской одежды Veil
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Новый закон о поддержке семейных предприятий звучит как праздник. Мы с мужем вместе производим одежду и по всем критериям попадаем под этот радар.
Важно, чтобы новый статус не остался лишь красивой строчкой в государственном реестре, а превратился в реальный рычаг для роста.
Настоящая помощь — это кислород для небольших компаний. Производству нужны не абстрактные поощрения, а рабочие инструменты: субсидии на покупку оборудования, льготная аренда цеха, послабления в налогах, гранты, компенсация затрат на выставки, на рекламу . То, что физически снижает издержки и помогает семье масштабировать дело.
Но есть два подводных камня, которые могут свести на нет всю пользу.
Первый прячется в критериях оценки.
В реальной жизни муж и жена редко делят доли поровну в уставном капитале. Чаще всего бизнес оформлен как ИП на кого-то одного, а второй супруг негласно руководит процессами или настраивает продажи. Если закон будет требовать строгих юридических доказательств «семейности» бизнеса, многие настоящие проекты просто выпадут из программы.
Второй барьер — сложность процедур. У микропредприятий нет штатных юристов, мы работаем руками. Если ради гранта придется собирать гору справок и проходить лабиринт согласований, предприниматели просто не смогут потратить на это время. Механизм должен быть прозрачным: подал заявку — подтвердил статус — получил помощь.
Семейный бизнес держится на доверии — хотелось бы, чтобы и механизм господдержки строился на нем же.
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Олеся Караганова директор ООО «Круг» — «Рыбно-Слободский рыбозавод»
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Если по этому законопроекту будет реальная поддержка — то здорово! Но на мой взгляд, главное в этом случае — не поддержка, а возможность наследовать бизнес с минимальными затратами. Ведь по действующему законодательству, если учредитель умирает и семья наследует его бизнес — наследникам нужно выплатить налог, который будет рассчитываться из чистой стоимости активов. Но ведь бизнес-то семейный, и семья продолжает работать так же, как и раньше. Только вынуждена сама у себя выкупать свое предприятие. Поэтому, например, многие татарстанские семейные предприятия сейчас получают этот статус, чтобы потом лоббировать именно интересы наследования.
А лично для меня статус «семейного предприятия» это больше про статус, про философию. Ведь это уже устоявшиеся бизнесы, многим из нас по 20-30 лет. Мы уже прошли многое и рассчитываем в первую очередь на себя.
Если говорить о льготах, которые нам нужны — универсальной льготы, на мой взгляд, не существует. Да и делать ее для «семейных» предприятий вряд ли есть смысл. Поддержка должна исходить, в зависимости от вида деятельности и ее специфики. Например нам, рыбопереработчикам, очень нужна поддержка на развитие материальной базы, без размытых понятий «подходящего» оборудования, специфики деятельности или юридического статуса.
Что касается «подводных камней», то меня смущает процентовка «родства». Это нереальная цифра для многих предприятий, и для МСП это вряд ли логично. Подойдет она для микробизнеса, в котором официально занято 2 — 3 человека. А если у тебя работает 15 человек, то вовлечь семерых из них с кровным родством — это очень тяжело. Поэтому нужно уточнять понятие «семейного предприятия.
Если всё резюмировать, мне пока не совсем понятно в целом, для чего получать статус семейных предприятий. По-моему, даже и само государство еще не вполне это понимает. Закон пока непонятный. Поэтому вступить в это все можно, но какой смысл?
Даже на то, чтобы собрать пакет документов, нужно потратить время с непредсказуемым итогом. Поэтому для нас сейчас это точно не первостепенная задача.
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Юлия Ульянченко основательница семейной экофермы «Дыхание Севера»
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Законопроект о семейном предпринимательстве я бы рассматривала прежде всего как инициативу, которая позволит выделить семейный бизнес в отдельную категорию. Сегодня у нас уже есть различные статусы — индивидуальный предприниматель, социальный предприниматель. Если появится возможность классифицировать предпринимателей и по признаку семейного бизнеса, это позволит государству точнее понимать масштаб такого предпринимательства и оказывать ему адресную поддержку.
При этом очень многое будет зависеть от того, насколько простым окажется механизм получения и подтверждения статуса семейного предприятия. Если для этого предпринимателю потребуется собрать много документов, пройти сложные процедуры, а получаемые преимущества будут несоразмерны затраченным усилиям, то бизнес просто не будет заинтересован в такой регистрации. Поэтому важен принцип соразмерности: оформление статуса должно быть максимально простым, а меры поддержки — понятными и ощутимыми.
Есть и другой важный момент — отношение предпринимателей к взаимодействию с государством. На практике от семейного бизнеса чаще всего звучит очень простая просьба: «Не мешайте, а если можете — помогите». Речь не обязательно идет о прямых финансовых льготах. Для небольшого семейного предприятия зачастую гораздо важнее понятные механизмы взаимодействия с органами власти, консультационная поддержка, помощь с подбором и арендой помещений, земельными вопросами, участием в тендерах и другими процедурами, которые для крупного бизнеса являются рабочей рутиной, а для небольшого предпринимателя могут стать серьезным барьером.
Семейный бизнес зачастую очень тесно связан с конкретной территорией: это может быть семейная пекарня, небольшое производство, переработка сельхозпродукции, фермерское хозяйство и так далее. Такие предприятия создают рабочие места и формируют экономическую активность непосредственно на местах. Поэтому для них особенно важны не столько формальные льготы, сколько возможность спокойно и легально работать.
Если говорить о легализации предпринимательской деятельности, хорошо работает механизм упрощения. Мы видели это на примере режима для самозанятых: люди, которые раньше могли работать неформально, получили достаточно простой способ легализовать свою деятельность. В случае с семейным бизнесом хотелось бы увидеть аналогичный подход — не создавать предпринимателю дополнительную бюрократию, а, наоборот, сделать официальный статус удобным и выгодным.
Есть и еще один вопрос, который, на мой взгляд, для семейного бизнеса принципиален, — правопреемство. Сейчас, если деятельность ведет индивидуальный предприниматель и с ним что-то происходит, бизнес может фактически остановиться. Семья сталкивается с юридическими и налоговыми вопросами, связанными с имуществом, обязательствами и дальнейшим ведением деятельности. Для небольшого семейного предприятия это может стать критической проблемой.
Поэтому, если новый статус семейного предпринимательства позволит более понятно урегулировать вопросы передачи бизнеса внутри семьи и обеспечить преемственность деятельности, это может стать действительно важным результатом законопроекта.
В целом сама идея выделить семейный бизнес в отдельную категорию представляется интересной прежде всего с точки зрения статистики и адресной политики. Мы наконец сможем лучше понимать, сколько таких предприятий существует и с какими особенностями они работают. Но реальный эффект можно будет оценить только после того, как механизм заработает на практике. Важно, чтобы новый статус не превратился в еще одну формальность и дополнительную отчетность, а действительно дал предпринимателям больше возможностей для легальной и устойчивой работы.
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Ольга Айдуганова директор «Инженерно-производственного центра», руководитель комитета по семейному предпринимательству ТПП РТ
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Появление законопроекта о семейном предпринимательстве является важным шагом для формирования более последовательной государственной политики в отношении семейного бизнеса. Насколько можно судить по опубликованным положениям, предлагаемые изменения предусматривают включение в перечень социальных предприятий семейных микропредприятий, в которых не менее половины работников являются членами одной семьи. Таким компаниям может быть предоставлен доступ к мерам поддержки, предусмотренным для социальных предприятий.
При этом важно понимать, что речь идёт о достаточно узкой категории бизнеса. Предлагаемые критерии распространяются прежде всего на микропредприятия. Поэтому новый порядок, если он будет принят в заявленном виде, затронет далеко не все компании, которые в широком смысле можно назвать семейными. Около 5% от социальных предприятий и 0,1% от общего количества.
Наше предприятие под эти критерии не подпадает. ООО «Инженерно-производственный центр» является семейной компанией, но по своим масштабам и структуре не относится к той категории микропредприятий, о которой говорится в законопроекте. Поэтому непосредственно на нашу организацию предлагаемые изменения, скорее всего, распространяться не будут.
Тем не менее сам подход мы поддерживаем. Важно, что тема семейного предпринимательства выносится на федеральный уровень и получает законодательное внимание. Однако предложенную инициативу правильнее рассматривать как первый шаг, а не как окончательное решение вопроса.
В Республике Татарстан такая работа уже получила развитие. В 2025 году в региональное законодательство были внесены изменения, закрепившие понятие семейного предприятия и критерии его признания. Закон Республики Татарстан № 52-ЗРТ был принят 23 июля 2025 года.
Региональная модель не сводится исключительно к признанию семейного микробизнеса социальным предприятием. Она предусматривает самостоятельный статус семейного предприятия и отдельные механизмы его признания. Поэтому важно, чтобы федеральные изменения не ограничивали уже действующие региональные подходы. Напротив, накопленный опыт субъектов Российской Федерации может быть использован при дальнейшем совершенствовании законодательства.
При этом семейное предпринимательство не следует сводить только к вопросу льгот. Конечно, субсидии, гранты, арендные и налоговые послабления могут быть полезны. Но законодательное закрепление должно учитывать более важные случаи.
Семейное предприятие отличается тем, что в нём экономические отношения тесно связаны с семейными. Поэтому здесь возникают особые вопросы. Как передать управление от одного поколения к другому? Как распределить ответственность между родственниками? Как сохранить предприятие при разводе или смерти одного из собственников? Как предупредить конфликт между членами семьи? Как обеспечить преемственность и не допустить распада компании?
Для решения таких вопросов нужны не только финансовые инструменты. Необходимы понятные правовые процедуры, возможности для медиации, консультационная поддержка и механизмы, которые помогут семьям заранее договариваться о будущем бизнеса.
В этом смысле само законодательное признание семейного предпринимательства имеет большое значение. Оно позволяет увидеть такие компании как отдельную категорию бизнеса со своей спецификой. Но в перспективе важно, чтобы понятие семейного предприятия применялось не только к микробизнесу, где родственники составляют значительную часть работников. Семейными могут быть и более крупные предприятия, созданные и развиваемые несколькими поколениями.20:48Поэтому мы поддерживаем федеральную инициативу как первый этап работы. Одновременно считаем необходимым продолжить обсуждение критериев и механизмов поддержки. Важно учитывать региональный опыт и постепенно формировать более широкое понимание семейного предпринимательства.
Для семейного бизнеса принципиально важно не только получить возможную льготу. Гораздо важнее создать условия для устойчивой работы, передачи управления и сохранения предприятия в долгосрочной перспективе. Именно такой подход позволит семейным компаниям развиваться и передавать накопленные знания и опыт следующим поколениям.
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