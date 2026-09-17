Опрос предпринимателей: как вы оцениваете законопроект о семейном бизнесе?

Новый закон о поддержке семейных предприятий звучит как праздник. Мы с мужем вместе производим одежду и по всем критериям попадаем под этот радар.

Важно, чтобы новый статус не остался лишь красивой строчкой в государственном реестре, а превратился в реальный рычаг для роста.

Настоящая помощь — это кислород для небольших компаний. Производству нужны не абстрактные поощрения, а рабочие инструменты: субсидии на покупку оборудования, льготная аренда цеха, послабления в налогах, гранты, компенсация затрат на выставки, на рекламу . То, что физически снижает издержки и помогает семье масштабировать дело.

Но есть два подводных камня, которые могут свести на нет всю пользу.

Первый прячется в критериях оценки.

В реальной жизни муж и жена редко делят доли поровну в уставном капитале. Чаще всего бизнес оформлен как ИП на кого-то одного, а второй супруг негласно руководит процессами или настраивает продажи. Если закон будет требовать строгих юридических доказательств «семейности» бизнеса, многие настоящие проекты просто выпадут из программы.

Второй барьер — сложность процедур. У микропредприятий нет штатных юристов, мы работаем руками. Если ради гранта придется собирать гору справок и проходить лабиринт согласований, предприниматели просто не смогут потратить на это время. Механизм должен быть прозрачным: подал заявку — подтвердил статус — получил помощь.

Семейный бизнес держится на доверии — хотелось бы, чтобы и механизм господдержки строился на нем же.