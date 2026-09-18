ЦИК РФ: явка на выборах в Госдуму по России составила 10,41%
Показатель учитывает в том числе результат досрочного голосования
По данным ЦИК РФ на 14.00 по мск, средняя явка избирателей по России достигла 10,41%. Показатель учитывает в том числе результат досрочного голосования.
Данных о распределении явки по отдельным регионам или часам ведомство не приводит.
Ранее явка на выборах в Госдуму на 12.00 по мск после запуска экранов слежения за ходом голосования составляла 6,48%.
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