Еврокомиссия: санкции против России причинят ущерб экономике ЕС

Санкции против России причинят ущерб экономике Евросоюза. Об этом заявили в Еврокомиссии.

Отмечается, что вслед за пандемией COVID-19 страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью из-за украинского кризиса. Причем она сочетается с уже существующими трудностями, например инфляцией и высокими ценами на энергоносители.

Фото: realnoevremya.ru

— Наши санкции неизбежно будут иметь негативные последствия для экономики. Но это цена, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира, — цитирует заявление ЕК ТАСС.

Сегодня Евросоюз объявил об отключении семи российских банков от SWIFT: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ.

Также накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую к жестким санкциям против РФ и осуждающую ситуацию на Украине. Согласно документу, предполагается ограничение импорта в ЕС нефти и газа из России, запрет новых инвестиций ЕС в РФ и др.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против ряда представителей РФ, в том числе в отношении президента РФ Владимира Путина. В черный список ЕС попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава МВД РФ Сергей Колокольцев.



«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова