5 тыс. рублей за бронь: на рынке аренды квартир Казани появилась новая схема мошенничества

Эксперты рассказали о том, как распознать фейковое объявление и о чем спросить собственника еще до выезда на объект

Фото: Динар Фатыхов

На сегодня в Казани насчитывается 4,4 тыс. объявлений о сдаче квартир на длительный срок. Так, стоимость аренды самой дешевой студии в городе — 15 тыс. рублей, а самой дорогой — 80 тыс. Ставки на «двушки» колеблются от 19 тыс. до 45 тыс. рублей в месяц. При этом эксперты предупреждают, что до 80% предложений на агрегаторах — откровенное мошенничество. О том, как распознать фейковые квартиры и о чем спросить арендодателя до выезда на объект и при самой встрече, — в материале «Реального времени».

От 15 тыс. до 450 тыс. рублей за аренду квартиры в Казани

По состоянию на середину сентября в Казани насчитывается 4,4 тыс. объявлений о сдаче квартир на длительный срок. Более 56% от общего количества предложений (2,4 тыс.) приходится на квартиры-студии и «однушки». Причем полноценных однокомнатных квартир в столице Татарстана предлагается в аренду в пять раз больше, чем «гостинок» (2 тыс. и 387 соответственно) следует из объявлений, опубликованных на одном из сайтов.

Еще треть (почти 32%, или 1,4 тыс. объектов) предложений составляют двухкомнатные квартиры, каждая десятая (10,9%, или 477 объявлений) квартира — «трешка». Меньше всего сдают в аренду на «долгосрок» квартир с четырьмя комнатами и более — 58 объектов, или 1,3% от общего количества объектов на казанском рынке. Отметим, что, несмотря на такое количество предложений, в городе не хватает квартир для долгосрочной аренды.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Если рассматривать ценовые диапазоны, то самую дешевую студию в столице республики можно снять за 15 тыс. рублей. Речь идет о жилье площадью 15 кв. м в Московском районе Казани с косметическим ремонтом. Чуть более года назад самый дешевый объект в городе предлагали под сдачу за 10 тыс. рублей в месяц, притом что параметры квартиры были похожи.

скриншот с Avito

Тем временем за самую дорогую студию в городе просят 80 тыс. рублей в месяц. Ценник указан за квартиру площадью 25 кв. м в Вахитовском районе.

скриншот с Avito

Цены на аренду «двушек» в Казани варьируются от 19 тыс. до 450 тыс. рублей. По «низу рынка» выставлена квартира площадью 46 кв. м в Кировском районе.

скриншот с Avito

Двухкомнатные квартиры с максимальными арендными ставками — в Вахитовском районе, в районе Лево-, Право-Булачной. Площадь самого дорогого объекта — 113 кв. м.

скриншот с Avito

«Появилась новая схема мошенничества»



В Казани около 75—80% объявлений о сдаче недвижимости в аренду на рынке рассматривать не стоит. Основные признаки «плохого» объявления — очень низкая цена за пользование объектом. Еще один признак мошенников — предложение внести определенную сумму денег до подписания договора коммерческого найма, особенно если предоплату просят произвести онлайн, сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.



— Сейчас, кстати, появилась новая схема мошенничества. Суть ее заключается в следующем: человек звонит по телефону, трубку якобы берет собственник и говорит: «У меня на эту квартиру сейчас два-три желающих. Если хотите, я за вами забронирую, но отправьте 5 тыс. рублей за бронь (так называемую)». Потенциальный арендатор отправляет деньги, и на этом все — телефон недоступен, — рассказал собеседник издания.

Он обратил внимание, что ни один агрегатор не может проверить, кто скрывается за номером телефона.

— Также я рекомендую проверять, например, адрес. Бывают случаи, когда в объявлении указывают определенный номер дома и улицу, а в реальности там находится детский сад, — предупредил вице-президент татарстанской Гильдии риелторов.

«Спросите: на какую сторону выходят окна?»

Самый первый вопрос, который стоит задать при общении с собственником квартиры, звучит так: «Когда можно посмотреть объект?». Если вас зовут приехать в офис, заключить договор или предлагают за определенную плату дать телефоны дешевых квартир, то это однозначно мошенники. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.



— Если на данном этапе вы убедились, что говорите с собственником квартиры, то дальше уточните еще раз ставку аренды, входит ли в эту сумму коммуналка, счетчики? С какой даты сдается квартира, — перечислил эксперт.

Для справки: по данным Апрелева, снять коммуналку в Москве может стоить около 12 тыс. рублей, а двушку — 60—70 тыс. рублей в месяц. В этом ценовом сегменте — квартиры экономкласса. Причем коммунальные платежи «забирают дополнительно» 10—15% от арендной ставки.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Кроме того, следует спросить о количестве собственников у квартиры, все ли владельцы согласны сдать объект недвижимости. Если же квартиру сдает доверенное лицо владельца, то у него должна быть доверенность. В противном случае договор могут расторгнуть.

Еще вычислить собственника квартиры по телефону можно по «тонким» вопросам:

— Например, спросите его: на какую сторону выходят окна? Попросите кадастровый номер квартиры, чтобы дополнительно проверить жилье. Следует уточнить и срок, на который хозяин готов сдать квартиру, и почему он ее вообще сдает? Есть ли какая-то скидка и кого ищут в качестве арендаторов собственники? Это тоже важно понять, поскольку одни готовы сдавать только семьям, а другие — только россиянам, — рассказал Апрелев.

«Поинтересоваться у собственника, какие школы, детские сады в округе он рекомендует»

Чтобы окончательно идентифицировать собственника квартиры, можно с ним пообщаться и непосредственно при осмотре жилья.

— Например, если человек говорит, что эта квартира принадлежала его родителям, что он вырос в этом районе, то можно поинтересоваться у собственника, какие школы, детские сады в округе он рекомендует. Какие советует посещать магазины, кафе, где можно погулять с собакой или без питомца? Кто соседи? — перечислил ориентировочные вопросы вице-президент гильдии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также если «коммуналка» оплачивается отдельно, то следует попросить у собственника счет-фактуру. Если же вы ездите на машине и во дворе установлен шлагбаум, то нужно прояснить, как им пользоваться, может ли арендатор получить доступ к машино-месту.