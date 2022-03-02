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Стоимость нефти марки Brent превысила $112 за баррель впервые с июля 2014 года

10:49, 02.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Стоимость нефти марки Brent превысила $112 за баррель впервые с июля 2014 года
Фото: realnoevremya.ru

Стоимость нефти марки Brent превысила $112 за баррель впервые с 2 июля 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным торговой площадки на 10.40 мск, цена фьючерса на нефть этой марки с поставкой в мае 2022 года выросла до $112,36 за баррель. Рост составил 7,04%.

Фото: pixabay.com

Сегодня утром цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года превысила $111 за баррель. В прошлый раз она столько же стоила в 2014 году.

Накануне цена нефти этой же марки достигла $106. В последний раз стоимость Brent превышала $106 за баррель так же в 2014 году.

Дарья Акимова
ПромышленностьНефть

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