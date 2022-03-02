Стоимость нефти марки Brent превысила $112 за баррель впервые с июля 2014 года
Стоимость нефти марки Brent превысила $112 за баррель впервые с 2 июля 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
По данным торговой площадки на 10.40 мск, цена фьючерса на нефть этой марки с поставкой в мае 2022 года выросла до $112,36 за баррель. Рост составил 7,04%.
Сегодня утром цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года превысила $111 за баррель. В прошлый раз она столько же стоила в 2014 году.
Накануне цена нефти этой же марки достигла $106. В последний раз стоимость Brent превышала $106 за баррель так же в 2014 году.
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