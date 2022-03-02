Стоимость нефти марки Brent превысила $112 за баррель впервые с июля 2014 года

Стоимость нефти марки Brent превысила $112 за баррель впервые с 2 июля 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным торговой площадки на 10.40 мск, цена фьючерса на нефть этой марки с поставкой в мае 2022 года выросла до $112,36 за баррель. Рост составил 7,04%.

Фото: pixabay.com

Сегодня утром цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года превысила $111 за баррель. В прошлый раз она столько же стоила в 2014 году.



Накануне цена нефти этой же марки достигла $106. В последний раз стоимость Brent превышала $106 за баррель так же в 2014 году.

Дарья Акимова