Песков: Путин может проголосовать на выборах 18 сентября

Возможно, он выберет онлайн-формат

Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах 18 сентября. Возможно, он выберет онлайн-формат. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

— Мы не исключаем, что сегодня Путин проголосует, возможно, он выберет онлайн-режим. Мы будем информировать вас, — сказал представитель Кремля, добавив, что в предыдущие годы президент использовал онлайн-формат для голосования.

Напомним, в состав Госдумы избираются 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам от 10 партий и 225 по одномандатным округам. Одновременно в стране проходят выборы 11 глав субъектов.

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовали раис Татарстана Рустам Минниханов и почетный председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Алсу Сабирзанова