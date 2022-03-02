В Ростуризме рассказали, через какие страны можно вернуться в Россию прямыми авиарейсами

Фото: Максим Платонов

В Россию можно прилететь прямыми рейсами через Сербию, Турцию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Египет. Об этом говорится в заявлении Росавиации и Ростуризма.

Также продолжается процесс согласования специальных гуманитарных рейсов с государствами, закрывшими небо для РФ. В их числе Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, уже запланированы два специальных авиарейса с португальского острова Мадейра и болгарского города София. Они запланированы на 7 и 4 марта соответственно, передает ТАСС.

Сегодня стало известно, что воздушное пространство для российских самолетов закрыли США. Ранее к подобному решению пришли Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия и ряд других стран. В качестве ответной меры Россия закрыла небо для 27 государств, также ограничены полеты авиакомпаний 36 стран.



Жителям России рекомендуют воздержаться от путешествий, в том числе деловых поездок, в страны, которые ввели санкции против РФ. В соответствующие государства туроператорам следует ограничить продажи туров.



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Диана Жиленкова