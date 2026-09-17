Россияне смогут предъявить полис ОМС через мессенджер «Макс»

Также в мессенджере доступна запись к врачу и управление ею

Фото: Динар Фатыхов

Россияне могут предъявить полис ОМС через национальный мессенджер «Макс». Об этом свидетельствуют данные, представленные главой Минздрава России Михаилом Мурашко, передает РИА «Новости».

Министр в четверг выступил с ежегодной публичной лекцией на тему «Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях», приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов. По данным Мурашко, через «Макс» можно предъявить цифровой ID, полис ОМС и паспорт. Также в мессенджере доступна запись к врачу и управление ею (перенос, подтверждение), а также телемедицинские консультации.

На «Госуслугах» россиянам доступны запись на прием к врачу, включая профилактический медосмотр и диспансеризацию, вызов врача на дом, прикрепление к поликлинике, управление полисом ОМС, сведения об оказании медпомощи, заказ медсправок, медико-социальная экспертиза и выдача электронных документов. Участники СВО могут получить там направление на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

Ранее сообщалось, что татарстанцы смогут следить за расписанием авиарейсов в «Максе». Также чат-бот будет присылать уведомления об изменениях.

Алсу Сабирзанова