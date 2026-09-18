Булат Габдрахманов: «Моя мечта — иметь полностью независимый от бюджетных средств клуб»

Интервью с исполнительным директором «Ирбиса» из Казани — о деньгах, «флорбольном «Краснодаре» и будущем клуба

Фото: Сергей Козлов

Казанский «Ирбис» ставит перед собой задачу выиграть чемпионат России по флорболу, при этом львиная доля бюджета клуба сегодня формируется за счет государственной поддержки. Директор клуба Булат Габдрахманов рассказал «Реальному времени», сколько стоит собрать конкурентоспособную команду, почему клуб пока не может отказаться от бюджетного финансирования, как пытается зарабатывать на Matchday и мерче и зачем ему нужен «флорбольный «Краснодар» в Татарстане.

«Каждый человек должен иметь в жизни какую-то социальную нагрузку»

— Булат Рафисович, начнем с главного, откуда у вас любовь к этому, казалось бы, экзотическому для Татарстана виду спорта?

— На самом деле для Татарстана флорбол не экзотический вид спорта. Просто его никто особенно не афишировал, не было системной пропаганды и развития флорбола как самостоятельного вида спорта. Первый серьезный толчок произошел в начале 2010-х. В Альметьевске была организована первая федерация, а совместно с Национальной федерацией флорбола в 2011 году в Казани провели всероссийские соревнования. В 2017 году мы поняли, что его нужно развивать отдельно от хоккея.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Как вы пришли к идее создания профессионального клуба?



— Мой папа всю жизнь был хоккейным тренером, а затем начал тренировать детей во флорболе и сказал: «Это надо как-то централизовать». Я взял на себя ответственность, мы организовали федерацию, начали развивать детский флорбол в республике и систематизировали работу в единый механизм, чтобы проводить официальные мероприятия внутри региона и развивать этот вид спорта самостоятельно. А в начале 2021 года я понял, что наши дети растут и им нужно продолжение. Решили, что нужна профессиональная команда — необходимо дать выпускникам детских школ будущее и возможность реализовать себя в качестве спортсменов. Именно поэтому в 2021 году появился «Ирбис».

— Для вас «Ирбис» — это бизнес, спортивный проект или социальная миссия? В каком качестве вы воспринимаете клуб?

— С момента создания «Ирбиса» я всем стараюсь говорить, что каждый человек должен иметь в жизни какую-то социальную нагрузку. Не обязательно в спорте — это может быть любое направление. Когда я делал первые шаги, я понимал, что мы делаем большое дело.

При этом я думал, что все будет достаточно легко: появится профессиональный клуб, нас поддержат, появится финансирование, мы будем понимать, где базироваться. Для меня это был первый опыт руководства профессиональным клубом, и мы столкнулись с очень большим количеством трудностей. Они стали для нас уроком.

Мы сами росли вместе с «Ирбисом» и пришли к тому, что имеем сейчас действительно профессиональную команду. Сегодня у нас есть контракты со всеми игроками, мы полностью обеспечиваем мужскую команду, у нас есть вертикаль юниорских команд. Все это мы выстроили за пять лет.

«Республика нас поддержала — это львиная доля бюджета клуба на сезон»

— Вы уже затронули тему финансирования. На начальном этапе вы тянули клуб на собственные средства. Если не секрет, во сколько вам обошелся этот пятилетний период?

— Здесь я могу использовать сленг: «на минималках». С 2021 по 2024 год у нас не было административного штата. Мы делали все сами и практически бесплатно до 2025 года. Параллельно искали спонсоров и партнеров — где кто чем мог, там и помогал.

Очень много собственных средств было вложено. Все старались делать на минимальных затратах, чтобы клуб просто выжил и продолжал жить. При этом мы смотрели не только на сегодняшний день: понимали, что нужно доиграть сезон, выступить в следующем и смотреть дальше.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Сейчас стало проще. Большое спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку. Нас заметили, к нашему мнению начали прислушиваться. Нас стали воспринимать как профессиональный клуб Республики Татарстан, и мы уже второй сезон получаем поддержку главы республики.

— Мы с вами встречались в апреле. Тогда я спрашивал о финансировании, и вы говорили, что ищете спонсора для выступления в Высшей лиге. Насколько я понимаю, сейчас спонсор найден и государство тоже поддержало?

— Да, республика нас поддержала — это львиная доля бюджета клуба на сезон. Еще раз большое спасибо правительству Республики Татарстан. Также есть партнеры и частный спонсор, который помогает нам реализовывать основные цели клуба.

— Сколько сегодня стоит содержание такого клуба, как «Ирбис»?

— Сумму я называть не буду, но можно сказать, что по сравнению с Первой лигой бюджет стал «икс 3».

— С учетом бюджетов других клубов вы должны попадать в плей-офф?

— Да. В этом сезоне мы должны попасть в топ-4. Формат чемпионата России такой: в Высшем дивизионе участвуют восемь команд, четыре из них выходят в плей-офф. Если смотреть на бюджеты клубов, мы должны попадать в плей-офф.

Конфликт с федерацией исчерпан

— В 2022 году была довольно скандальная ситуация с клубом — дисквалификация, в том числе и вас. Спустя четыре года как обстоят дела с федерацией? Эта тема еще поднимается, обсуждается? Влияет ли она на клуб?

— На клуб эта ситуация точно не влияет. Мы нашли точки соприкосновения с Национальной федерацией. Я лично нахожусь в диалоге с ее президентом. Мы спокойно обсуждаем рабочие вопросы, в том числе подготовку домашних игр клуба. Докладываем федерации о статусе подготовки и ведем рабочий диалог.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— То есть конфликт исчерпан?

— Конфликт исчерпан. Мы к нему не возвращаемся. Нашли точки соприкосновения и ведем работу, чтобы эффективно выполнять свою миссию.

— Что было самым тяжелым в период отстранения? Насколько я понимаю, «Ирбис» на какое-то время оказался вообще за бортом соревнований.

— На самом деле мы пропустили один сезон. Вместо «Ирбиса» выступала другая команда из Татарстана, куда перешли молодые игроки нашего клуба. Один сезон пришлось, скажем так, помучиться.

— Сложно было сохранить «Ирбис» и вернуть его?

— Да. Я искал в себе силы, чтобы вернуться и найти новую мотивацию для того, чтобы опять вывести нашу команду в топ российского флорбола.

«Мы понимали, что для борьбы за чемпионство в Высшей лиге нам нужно усиление»

— Что изменилось в клубе за это время? В прошлом сезоне «Ирбис» выиграл Первую лигу.

— В прошлый сезон мы сделали ставку на собственных воспитанников. Около 80% команды составляли наши игроки — первые выпускники детских школ, которые мы начали развивать в 2017 году. Они впервые выступили на мужском уровне. Для нас это был тест и проверка на прочность, и мы ее прошли. Увидели рост наших воспитанников, наблюдали, как они развивались от матча к матчу и на протяжении всего сезона. Теперь понимаем, что у нас есть хорошая опора в виде собственных игроков.

— Но в этом сезоне решили усилить состав десятью трансферами.

— Что касается нынешнего сезона, мы понимали, что для борьбы за чемпионство в Высшей лиге нам нужно усиление — опытные игроки, в том числе представители сборной России с опытом международных выступлений. Поэтому мы провели трансферную кампанию и качественно усилились. Сейчас нашу команду можно назвать сплавом молодости — молодых татарстанских спортсменов — и опытных игроков, которые провели уже не одну сотню матчей на высоком уровне.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Насколько дорого обошлось собрать нынешнюю команду?

— Здесь элементарная математика. В открытом доступе есть регламент Национальной федерации, где прописаны переходы игроков. Наши переходы стоили от 50 до 150 тысяч рублей за игрока — это фиксированные суммы. Если умножить это примерно на десять футболистов, можно понять, сколько мы заплатили другим клубам.

— И деньги идут именно клубу-продавцу или федерации?

— Клубу, а не федерации. Федерациям мы отдельно платили по 10 тысяч рублей за оформление трансфера.

Остаться без медалей — это неудача

— Когда «Рубин» в начале 2000-х только вышел в Премьер-лигу, Курбан Бердыев говорил, что для него было важно сразу показать результат, чтобы получить еще большее финансирование. А затем уже строить клубную пирамиду, в том числе инфраструктуру. Для вас сейчас на первом месте результат или все-таки создание устойчивой системы и фундамента клуба?

— Если я скажу, что нам нужна системная работа в течение пяти сезонов и что сегодня результат не нужен, игроки прочитают это интервью и на меня обидятся. Я максималист, должен быть везде первым и всегда лучшим. Поэтому «Ирбис» всегда будет бороться за чемпионство и победу в каждом матче.

— Но ожидания и реальность иногда не совпадают. Какое место вы считаете реалистичным?

— Перед началом сезона могу сказать, что наши ожидания чемпионства и выхода в финал совпадают с реальностью. Но надо посмотреть первые два-три матча, понять, как мы будем работать как единый механизм внутри клуба. После этого уже можно будет более с холодной головой оценить и проанализировать наши возможности.

— Если в призеры не попадете, будете считать сезон неудачным?

— Да. Мы будем считать его неудачным. Но задача на регулярный чемпионат однозначная — попасть в топ-4 и выйти в плей-офф.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Сколько игроков нынешнего состава потенциально могут претендовать на попадание в сборную России?

— Я скажу так: каждый наш спортсмен достоин лучшего. При правильном подходе к тренировочному процессу, правильном подборе игроков любой из них по ходу чемпионата может выйти на такой уровень, что тренер сборной обратит на него внимание и пригласит в команду. Я не буду называть никого «пассажиром». Есть такой спортивный сленг — когда кто-то приезжает с командой просто туристом. У нас нет ни пассажиров, ни туристов. На каждого спортсмена можно положиться. У нас сбалансированная команда.

«Моя идея и мечта — иметь полностью независимый от бюджетных средств прибыльный клуб»

— Из чего состоят расходы на клуб во флорболе? Мы примерно понимаем, сколько стоит футбол, хоккей, баскетбол, но по флорболу таких цифр нет.

— Не буду говорить о конкретных суммах, но структуру бюджета могу назвать. Около 60% бюджета клуба в этом сезоне составляет зарплатный фонд. Мы понимали, что, если приглашаем топ-игроков, должны предлагать им хорошую зарплату. Летом мы провели переговоры примерно с 20 игроками. В ходе переговоров обсуждали условия контрактов. Были случаи, когда после нашего предложения игрок звонил и говорил: «Спасибо, после вашего предложения мне повысили зарплату, поэтому я остаюсь в своем клубе». То есть в трансферной политике нам приходилось где-то перебивать предложения других клубов. Поэтому в этом сезоне около 60% всего бюджета мы потратим на зарплатный фонд. Еще 40% — это работа с аудиторией, Matchday, специальные проекты, экипировка, аренда тренировочного зала и другие сопутствующие расходы.

— А государственная поддержка — это прямое финансирование клуба или, например, помощь с арендой залов и помещений?

— Прямое финансирование.

— Если говорить о прямом финансировании, какую долю бюджета вы хотели бы в будущем получать из коммерческих источников?

— Моя идея и мечта — иметь полностью независимый от бюджетных средств клуб. Сегодня это, наверное, утопия для российского флорбола, потому что рынок узкий и крупным спонсорам этот вид спорта пока неинтересен.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Что надо сделать, чтобы флорбол стал интересен крупному бизнесу?

— Нужно повышать требования к уровню организации домашних матчей и туров, системно развивать лигу. Если лига развивается, она подталкивает к развитию клубы, и все постепенно подтягиваются к единому уровню. Тогда, если мы будем красиво упакованы, станем интересны широкой аудитории, аудитория будет расти, спонсоры это увидят и сами придут сюда с деньгами.

— Но готова ли к этому сама федерация?

— Это моя философия, мое видение ситуации. К сожалению, в стране есть клубы, которые не готовы к большим изменениям. Такое ощущение, что кто-то еще остался в Советском Союзе. Поэтому мы стараемся начать с себя, уже внутри региона выстроить бизнес-процессы клуба и завоевать любовь аудитории именно здесь, чтобы «Ирбис» стал целостным региональным продуктом.

— Может ли российский флорбольный клуб вообще быть коммерчески прибыльным?

— Может, если увеличится количество матчей в календарном году. Сейчас у нас семь домашних и семь выездных матчей в регулярном чемпионате. Выстроить бизнес-модель вокруг каждого Matchday сложно, когда мы играем дома раз в три-четыре недели. Но даже нынешний формат — уже большой успех. В прошлом сезоне у нас было четыре домашних матча за четыре дня, и за такой короткий промежуток времени просто невозможно влюбить в себя аудиторию, удерживать ее внимание и вести за собой весь сезон.

«Трансферы на продаже футболок «Ирбиса» пока не отобьем»

— С нового сезона регламент проведения чемпионата изменился.

— Сейчас мы предложили формат домашних и выездных матчей, и для нас это большой успех. Национальная федерация поддержала идею, команды проголосовали за нее, и было принято решение проводить домашние и выездные игры, без серий. Теперь у нас есть четкий инструмент — семь домашних матчей, на которых мы можем делать хороший Matchday, знакомить жителей республики с нашим видом спорта, влюблять их в него и добиваться поддержки на протяжении сезона. Вот здесь уже можно начать говорить о бизнес-процессах в нашем виде спорта.

— Какие ожидания по посещаемости? Сколько зрителей хотите видеть?

— Сейчас мы собираем Matchday и культурную программу к первому матчу. Многое будет зависеть от хедлайнера. Но ориентир — около 600 зрителей на первом матче.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Вы также развиваете собственный мерч. Даже футбольные и хоккейные клубы Татарстана с трудом развивают продажи своей продукции. Как вы видите эту историю? Какой объем продаж должен быть, чтобы мерч стал серьезным направлением?

— Если говорить именно об экономической выгоде, то для нас мерч пока не самая выгодная история. У нас не такая широкая аудитория и небольшая узнаваемость бренда.

— То есть трансферы на продаже футболок не отобьете?

— Нет, пока трансферы мы точно не отобьем (улыбается). Но использовать мерч необходимо — в первую очередь как инструмент повышения узнаваемости бренда. В этом сезоне мы подготовили широкую линейку качественного мерча: есть женские и мужские коллекции, специальные коллекции. Уже запустили сайт с официальным интернет-магазином. Офлайн мерч можно будет купить на домашних матчах. Кроме того, мы подготовили другие инструменты взаимодействия с аудиторией.

— Расскажите подробнее про идею с фэнтези-лигой.

— Да, мы запустили на своем сайте фэнтези-лигу по флорболу. При регистрации участник получает монеты, на которые может купить игроков, выбрать свою пятерку и вратаря. Затем по ходу сезона он болеет за свою команду, набирает баллы и в конце сезона может выиграть фэнтези-лигу.

— Такой формат уже есть в футболе и хоккее.

— Да. Но обычно фэнтези-лиги делают сами лиги либо крупные спортивные издания. Думаю, мы создали один из первых подобных прецедентов в российском спорте, когда клуб делает фэнтези-лигу внутри своего вида спорта и непосредственно для своих болельщиков.

— Это связано с тем, что лигу сложно раскачать и привести к современным требованиям?

— Я бы не говорил, что нам нужно «раскачивать» лигу. Повторюсь, что мы выбрали другой вектор — развитие клуба внутри региона как бренда. Мы должны работать со своей аудиторией, влюблять ее в клуб, расширять географию узнаваемости прежде всего внутри Татарстана. Мы хотим прийти к тому, чтобы каждый татарин болел за «Ирбис».

«Ирбис» должен стать полезным инструментом для крупного бизнеса»

— Если смотреть с точки зрения бизнесмена, учредителя клуба, почему крупному татарстанскому бизнесу вообще должен быть интересен флорбол?

— Сегодня — прежде всего как социальная нагрузка. Но через пять лет «Ирбис» должен стать полезным инструментом для крупного бизнеса, чтобы через клуб можно было транслировать философию компании и ее продукцию, проводить специальные социальные проекты вместе с бизнесом. Клуб должен работать в связке с крупным бизнесом так, чтобы это не было просто финансовой нагрузкой для компании. Бизнес должен приходить к нам и видеть в «Ирбисе» инструмент для своего продвижения.

— То есть бизнес должен сам хотеть прийти к вам?

— Да. Он должен видеть эффективные процессы, которые можно реализовывать вместе с нами: узнаваемость бренда через клуб, узнаваемость продукции, специальные офлайн-проекты для непосредственного контакта с нашей аудиторией. А еще проекты, через которые крупный бизнес может взаимодействовать с социально значимыми группами.

— Если говорить о ближайшей пятилетке, есть задача привлечь крупного титульного спонсора?

— Есть, но здесь существует одна проблема. До конца 2025 года все спортивное сообщество мечтало получить крупного букмекера. Это не секрет. У меня даже были переговоры с букмекерской компанией о том, чтобы она вошла в наш клуб в качестве титульного спонсора. Но из-за изменений законодательства в нашей стране крупные букмекеры начали уходить из спорта, закрывать специальные проекты. До конца 2025 года спортивное сообщество жило такой идеей. Сейчас в российском спортивном маркетинге наступила определенная стагнация, и пока никто не понимает, какой бизнес сможет так же активно войти в российский спорт, как это раньше делали букмекеры.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Кто, по-вашему, может заменить букмекеров в деле спонсорских вложений в спорт?

— Сейчас мы видим инициативы крупных банков и их вложения в российский спорт. Если у нас появится партнер в лице банка, это будет здорово.

— В последние годы активно раскачивается тема возвращения пива на стадионы.

— У нас, кстати, есть интересная история. Мы совместно с компанией «Аляска» произвели безалкогольное пиво. Уже в ближайшие дни оно должно приехать в Казань. Для наших гостей и почетных гостей мы проведем презентацию безалкогольного пива с брендом «Ирбис». С точки зрения директора профессионального клуба, я не очень понимаю, почему нет подобных активностей с пивоваренными компаниями у других татарстанских клубов. Думаю, в этом направлении спортивное сообщество начнет двигаться уже совсем скоро.

— Вы также сняли фильм о клубе. Насколько я понимаю, для российского флорбола это совершенно новая история?

— Если посмотреть, кто еще делал подобное в нашей республике, то в этом сезоне такой фильм сделал только хоккейный «Ак Барс». Мы делали свой фильм параллельно, просто «Ак Барс» раньше его анонсировал и выпустил. Для российского флорбола это вообще первый такой опыт. Да и в российском спорте подобное делают немногие.

— В чем заключалась цель данного фильма?

— Мы хотим превратить это в традицию. Основная цель — показать аудитории всю историю клуба, его работу на протяжении сезона, заглянуть внутрь команды, в раздевалку, рассказать о проблемах, которые кто-то мог забыть или просто не заметить. Хотелось сделать фильм с определенной драматургией, чтобы его можно было посмотреть, немного попереживать, получить эмоции, сильнее полюбить персонажей внутри клуба. Потом этот фильм можно отложить на полку и спустя какое-то время с ностальгией пересмотреть.

«Мы хотим стать таким «флорбольным «Краснодаром»

— Вы скрупулезно работаете со школами, где открываются кружки по флорболу. Насколько сложным остается это направление?

— Здесь можно дать максимально простой ответ. Есть две составляющие — финансовая мотивация тренеров и обучение школьных специалистов. Если мы проходим эти два шага, дальше флорбол начинает развиваться не только вверх: от детского клуба к профессиональному, но и вширь. Тогда появляется полноценная пирамида, в которой огромное количество детей занимается флорболом, и лучшие из них получают возможность попасть в профессиональную команду.

— Насколько реален школьный кадровый резерв именно для основной команды «Ирбиса»?

— Кадровый резерв из своих воспитанников для нас очень важен. Я хочу, чтобы, если мы говорим о пятилетнем цикле, через пять лет у меня в команде было максимум один-два наемных игрока, а остальные — воспитанники «Ирбиса».

— Как одиннадцать футболистов в стартовом составе «Краснодара» по заветам Сергея Галицкого?

— Да. Мы хотим стать таким «флорбольным «Краснодаром». Это моя большая мечта.

— Есть ли у «Ирбиса» задача выйти на европейскую арену?

— Конечно. Мы уже несколько лет проектируем и примеряем на себя международные выезды — в том числе на коммерческие турниры в рамках подготовки к сезону. Если говорить о победе в Высшей лиге, то следующим шагом может стать получение путевки на официальные европейские соревнования. Это было бы здорово. Нам нужно дружить, обмениваться опытом с коллегами из других стран.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— На каком уровне находится российский флорбол?

— Что касается уровня, надо играть с европейскими командами, и тогда будет понимание, где мы находимся. Пока мы варимся внутри страны. Возможно, за последние несколько лет мы уже догнали их по уровню игры, но это нужно проверять на практике.

— Каким вы видите «Ирбис» через пять лет?

— Мы должны быть в одной линейке с топ-клубами Татарстана. При этом мы не оцениваем бюджеты клубов и виды спорта — у каждого своя специфика и свои возможности. Я хочу, чтобы нас любили. Мы понимаем, куда нам еще расти, и пошагово идем к своей цели.