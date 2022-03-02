Российские и белорусские паралимпийцы выступят на Играх в Пекине в нейтральном статусе

Представители сборных России и Белоруссии примут участие в Паралимпийских играх в Пекине в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Международный паралимпийский комитет (МПК).

Первый вице-президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков заявил, что Россия принимает решение МПК о допуске к Играм и будет выполнять его в полном объеме, пишет ТАСС.

Спортсмены будут соревноваться под флагом МПК, а их награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Паралимпиады. Соревнования пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.



Фото: paralymp.ru

Вчера комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла единогласное решение отказаться от участия в совещании руководства Международного олимпийского комитета (МОК) с комиссиями спортсменов Национальных Олимпийских Комитетов (НОК) для обсуждения ранее принятых МОК рекомендаций по порядку участия в международных соревнованиях. В ОКР сообщили, что расценивают призывы МОК о недопуске сборных России и Белоруссии к международным стартам как дискриминацию по национальному признаку.

Максим Кокунин