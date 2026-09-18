Более 1,5 млн россиян проголосовали онлайн на выборах

Всего заявления на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

Более 1,5 млн избирателей проголосовали дистанционно на выборах разного уровня в 32 регионах России. Об этом свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования.

По состоянию на 10:00 мск свой голос онлайн отдали 1 500 793 человека. Всего заявления на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек.

Напомним, в состав Госдумы избираются 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам от 10 партий и 225 по одномандатным округам. Одновременно в стране проходят выборы 11 глав субъектов.

Алсу Сабирзанова