В Татарстане оценили готовность системы общественного наблюдения к выборам 2026 года

Средствами видеофиксации оснастят свыше 88 тысяч помещений участковых и территориальных комиссий по всей стране

Фото: Дарья Пинегина

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) опубликовала экспертный доклад, зафиксировавший системное расширение видеонаблюдения на выборах.

Средствами видеофиксации оснастят свыше 88 тысяч помещений участковых и территориальных комиссий по всей стране. Контур наблюдения станет непрерывным — от помещения бюллетеня в урну до передачи итогового протокола.

Председатель Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо подчеркнул, что доклад фиксирует качественный сдвиг в организации электорального контроля, прежде всего в части видеонаблюдения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В дни голосования во всех 89 регионах России откроются Центры общественного наблюдения с круглосуточным доступом граждан к видеотрансляциям, в том числе в Татарстане. Масштаб подготовки кадров составил более 116 тысяч наблюдателей, прошедших обучение на 2634 очных семинарах с июня по сентябрь 2026 года.

Отдельным приоритетом названа борьба с фейками. По данным ЦИК России, ранее в Сети распространялось более 300 тысяч сообщений, дискредитирующих выборы. Для защиты процесса региональные штабы применяют многоступенчатую верификацию сигналов, чтобы отличать реальные нарушения от информационных провокаций с использованием дипфейков и поддельных аккаунтов.

Всего на территории республики будут открыты 2 743 избирательных участка. Голосование пройдет с 08:00 до 20:00. Ранее ЦИК Татарстана сообщил, что почти 94% избирательных участков разместят на первых этажах.