В Татарстане оценили готовность системы общественного наблюдения к выборам 2026 года
Средствами видеофиксации оснастят свыше 88 тысяч помещений участковых и территориальных комиссий по всей стране
Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) опубликовала экспертный доклад, зафиксировавший системное расширение видеонаблюдения на выборах.
Средствами видеофиксации оснастят свыше 88 тысяч помещений участковых и территориальных комиссий по всей стране. Контур наблюдения станет непрерывным — от помещения бюллетеня в урну до передачи итогового протокола.
Председатель Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо подчеркнул, что доклад фиксирует качественный сдвиг в организации электорального контроля, прежде всего в части видеонаблюдения.
В дни голосования во всех 89 регионах России откроются Центры общественного наблюдения с круглосуточным доступом граждан к видеотрансляциям, в том числе в Татарстане. Масштаб подготовки кадров составил более 116 тысяч наблюдателей, прошедших обучение на 2634 очных семинарах с июня по сентябрь 2026 года.
Отдельным приоритетом названа борьба с фейками. По данным ЦИК России, ранее в Сети распространялось более 300 тысяч сообщений, дискредитирующих выборы. Для защиты процесса региональные штабы применяют многоступенчатую верификацию сигналов, чтобы отличать реальные нарушения от информационных провокаций с использованием дипфейков и поддельных аккаунтов.
Всего на территории республики будут открыты 2 743 избирательных участка. Голосование пройдет с 08:00 до 20:00. Ранее ЦИК Татарстана сообщил, что почти 94% избирательных участков разместят на первых этажах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».