Татарстан вошел в топ-5 регионов для отдыха россиян

За семь месяцев республику посетили 1,9 млн туристов

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в первую пятерку регионов по числу туристических поездок за январь — июль 2026 года. Об этом сообщили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников на основе данных Росстата, передает пресс-служба правительства России.

Лидерами рейтинга стали Москва (7,6 млн), Московская область (4,0 млн), Санкт-Петербург (4,0 млн) и Татарстан (1,9 млн). Замыкает топ-5 Свердловская область (1,3 млн).

— Видим устойчивую тенденцию у россиян на выбор отдыха в нашей стране. По данным агрегаторов, каждое пятое бронирование отеля — «домашнее», когда житель региона отдыхает в своем или соседнем регионе. Новые точки притяжения, которые создаются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», работают — они меняют привычки миллионов семей и открывают малые города, — отметил Чернышенко.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Максим Решетников добавил, что внутренний туризм становится более семейным, локальным и частым. Россияне все чаще выбирают несколько коротких поездок вместо одного длинного отпуска. Бронирования с минимум тремя взрослыми теперь составляют 9% от всех заявок против 6,5% годом ранее.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 направлений для путешествий с друзьями. Столицу Татарстана выбрали 8% участников опроса.

Алсу Сабирзанова