Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах в Госдуму

В состав избираются 450 депутатов

Фото: взято из канала "Макс" Фарида Мухаметшина

Почетный председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

В состав избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам от 10 партий, еще 225 — по одномандатным округам. Центризбирком обязан подвести итоги не позднее 5 октября и опубликовать их не позднее 10 октября.

Напомним, на территории республики открыты 2742 избирательных участка, которые работают с 08:00 до 20:00. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.



Алсу Сабирзанова