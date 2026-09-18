Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах в Госдуму
В состав избираются 450 депутатов
Почетный председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
В состав избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам от 10 партий, еще 225 — по одномандатным округам. Центризбирком обязан подвести итоги не позднее 5 октября и опубликовать их не позднее 10 октября.
Напомним, на территории республики открыты 2742 избирательных участка, которые работают с 08:00 до 20:00. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.
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