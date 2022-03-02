На национальные проекты в Татарстане в 2022 году предусмотрели 29,4 млрд рублей

В Татарстане на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 29,4 млрд рублей. Большую часть из них предоставит федеральный бюджет — 19,1 млрд рублей, еще 10,3 млрд рублей добавят из республиканского бюджета, сообщает Минэкономики РТ.



Для улучшения демографической ситуации средства направили на строительство детского сада в Казани и школы в Шильнебаше Тукаевского района.

В сфере здравоохранения и спорта проведут модернизацию 49 объектов здравоохранения, завершение строительства крытого катка в пгт. Алексеевский, капитальный ремонт двух спортивных залов в школах Апастовского и Бавлинского районов.

В сфере развития культуры построят и отремонтируют 12 объектов культуры. На улучшение экологической обстановки направлены мероприятия по расчистке четырех водных объектов.

В рамках создания комфортной городской среды запланировано благоустройство 33 парков и скверов, туристической инфраструктуры для объекта «Тюбетей Tауер» в Вернеуслонском районе, создание инфраструктуры для жилых комплексов в Казани и Набережных Челнах, продолжение работ по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе «Усадьба Царево» в Пестречинском районе и строительство системы водоснабжения в Нурлате.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запланированы меры поддержки для предпринимателей, самозанятых и аграриев.



Старт реализации национальных проектов в стране дал президент РФ Владимир Путин в 2018 году. Главными целями стали здоровье и благополучие россиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей для самореализации и развития талантов, а также повышение эффективности труда и успешности предпринимательства.

В 2022 году в Татарстане реализуют 44 программы в сфере строительства. Часть из них — по нацпроектам. В Татарстане — в Елабуге и Зеленодольске — в этом году откроются два центра культурного развития. Их начали строить в прошлом году в рамках национального проекта «Культура».

Маргарита Головатенко