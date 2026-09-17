Минниханов открыл в Казани Центр инклюзии «Ярдәм»

Центр возведен в рамках городской программы «Добрая Казань» на пожертвования меценатов

Фото: взято с сайта "Официальный Татарстан"

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии Центра инклюзии «Ярдәм» для незрячих и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это единственный подобный комплекс в России. В мероприятии также участвовали мэр Казани Ильсур Метшин и имам-хатыб мечети «Ярдәм» Илдар Баязитов.

Центр расположен на улице Серова. В трехэтажном здании площадью 3,8 тыс. кв. м представлен широкий спектр бесплатных услуг для людей с нарушением зрения и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежедневно здесь могут заниматься около 230 человек.

взято с сайта tatarstan.ru

На первом этаже центра расположены административные кабинеты и обеденный зал. На втором — кабинеты лечебной физкультуры и бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками, оборудованный спусками для колясок. На третьем — многофункциональный лекционный зал, кабинеты аппаратного массажа, эрготерапии, арт-терапии и развития мелкой моторики. Также работает кинозал с тифлокомментированием. Все оборудование — российского производства.

Центр возведен в рамках городской программы «Добрая Казань» на пожертвования меценатов. Строительство началось в 2024 году.

взято с сайта tatarstan.ru

Рядом с центром завершено строительство инклюзивного бульвара «Ярдәм» площадью 3,9 га — первого в России объекта такого типа, полностью адаптированного под потребности людей с ОВЗ. При поддержке СИБУРа проведена экореабилитация водоема: убрано 2,6 тыс. тонн донных отложений, объем озера увеличен вдвое. Высажено 170 деревьев, 2,8 тыс. цветов и 1,2 тыс. кустарников. Вокруг озера проложены пешеходные и велодорожки, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов открыл футбольный манеж в Тюлячинском районе Татарстана. По видеосвязи аналогичные объекты открыли также в Алексеевском, Дрожжановском и Лениногорском районах.

Алсу Сабирзанова