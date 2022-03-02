Авиавласти США сообщили о возможности перехвата российских самолетов в воздушном пространстве Америки

Американские авиавласти заявили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, сообщает «РИА Новости».

Подчеркивается, что экипажи российских самолетов, пересекающих воздушное пространство США, могут быть задержаны.

Этим утром стало известно, что США закрыли небо для российских самолетов. Ранее к подобному решению пришел ряд других стран, в числе которых Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и др.



В качестве ответной меры Россия ограничила полеты авиакомпаний 36 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания и др. Кроме того, закрыто воздушное пространство для 27 государств, среди которых Германия, Испания, Италия и Франция.



Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Росавиации сообщили о проработке организации гуманитарных рейсов из стран, где остается наибольшее количество жителей России. Осуществление подобных перелетов будет возможно при условии принятия положительных решений авиавластей стран Евросоюза. Также жителям РФ рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой.



Россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий в страны, которые ввели санкции против РФ и рассказали, через какие страны можно вернуться в Россию прямыми авиарейсами.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко