В казанский зоопарк привезут носорога
Животное планируют доставить в город в 2027 году
Власти Казани ведут переговоры по поводу привоза носорога в местный зоопарк. Об этом сказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с журналистами.
— Мы ведем переговоры по носорогу. И планируем исходя из наших сроков — в 2027 году. Думаю, это произойдет, — сказал градоначальник.
Ранее в зоопарк Казани привезли жирафов. Животные были доставлены в город ночью 17 сентября грузовым самолетом Ил-76 из Намибии.
Группа состоит из трех самок и пяти самцов. Пока у жирафов нет имен, но в ближайшее время их выберут. Сейчас жирафы размещены в жирафятнике зооботсада под наблюдением.
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