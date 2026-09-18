В казанский зоопарк привезут носорога

Животное планируют доставить в город в 2027 году

Фото: предоставлено мэрией Казани

Власти Казани ведут переговоры по поводу привоза носорога в местный зоопарк. Об этом сказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с журналистами.

— Мы ведем переговоры по носорогу. И планируем исходя из наших сроков — в 2027 году. Думаю, это произойдет, — сказал градоначальник.

Ранее в зоопарк Казани привезли жирафов. Животные были доставлены в город ночью 17 сентября грузовым самолетом Ил-76 из Намибии.

Группа состоит из трех самок и пяти самцов. Пока у жирафов нет имен, но в ближайшее время их выберут. Сейчас жирафы размещены в жирафятнике зооботсада под наблюдением.

Никита Егоров