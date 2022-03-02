Шольц заявил, что НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и НАТО не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации, — сказал Шольц.

Фото: wikipedia.org

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности «защищать каждый дюйм территории» НАТО, но отметил, что воевать на Украине американцы не будут.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ни один из членов НАТО не рассматривает возможности конфликта с Россией. По его словам, сейчас рассматривается оказание гуманитарной и логистической поддержки Украине, поставки смертельных, но оборонительных вооружений стране и экономическое давление на Россию.

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Максим Кокунин