Отказ ЕС от газа из России ударит по промышленности Германии

Нарастить поставки сжиженного природного газа из Норвегии и США Германии мешает нехватка судов для перевозки топлива

Полный отказ Евросоюза от газа из России станет ударом для экономики Германии, особенно для промышленности. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передают РИА «Новости».

— Нас ждет еще больший рост цен, что ударит по нашей промышленности даже больше, чем по обычным потребителям, — сказал он.

Нимайер отметил, что нарастить поставки сжиженного природного газа из Норвегии и США Германии мешает нехватка судов для перевозки топлива. Кроме того, в стране работают лишь четыре терминала для СПГ, и дополнительные суда были бы вынуждены ждать разгрузки.

— Я не знаю, как нам заменить российский газ, который мы в небольшом количестве еще получаем, хоть и дороже, чем раньше. Будет очень тяжело, — заключил политик.

Ранее сообщалось, что промышленность Германии накопила рекордное количество незавершенных заказов. Динамика связана с высоким спросом в области прочего транспортного машиностроения.

Алсу Сабирзанова