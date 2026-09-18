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Отказ ЕС от газа из России ударит по промышленности Германии

12:05, 18.09.2026

Нарастить поставки сжиженного природного газа из Норвегии и США Германии мешает нехватка судов для перевозки топлива

Отказ ЕС от газа из России ударит по промышленности Германии
Фото: Sasha Pleshco на Unsplash

Полный отказ Евросоюза от газа из России станет ударом для экономики Германии, особенно для промышленности. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передают РИА «Новости».

— Нас ждет еще больший рост цен, что ударит по нашей промышленности даже больше, чем по обычным потребителям, — сказал он.

Нимайер отметил, что нарастить поставки сжиженного природного газа из Норвегии и США Германии мешает нехватка судов для перевозки топлива. Кроме того, в стране работают лишь четыре терминала для СПГ, и дополнительные суда были бы вынуждены ждать разгрузки.

— Я не знаю, как нам заменить российский газ, который мы в небольшом количестве еще получаем, хоть и дороже, чем раньше. Будет очень тяжело, — заключил политик.

Ранее сообщалось, что промышленность Германии накопила рекордное количество незавершенных заказов. Динамика связана с высоким спросом в области прочего транспортного машиностроения.

Алсу Сабирзанова

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