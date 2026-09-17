Пассажиропоток на ж/д направлении Нижний Новгород — Казань увеличился на 4%

На маршруте предусмотрены остановки на 10 станциях

Фото: Максим Платонов

В период с января по август 2026 года межрегиональными электропоездами на Горьковской железной дороге между Нижним Новгородом и Казанью воспользовались почти 313 тысяч пассажиров, что на 4% превышает показатели того же периода прошлого года. Данный рост пассажиропотока свидетельствует о популярности маршрута и улучшении транспортной доступности между крупнейшими городами Приволжского региона, сообщила пресс-служба Минтранса Татарстана.

Электропоезда курсируют ежедневно, а время в пути составляет 5 часов 55 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях: Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

Пассажиры могут воспользоваться удобными пересадками и планировать свои поездки, учитывая расписание остановок.

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Никита Егоров