Путин провел совещание по экономическим вопросам: главное
Президент России отметил рост зарплат и ВВП, а также низкий уровень безработицы
Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Во время встречи он заявил, что по итогам года рост ВВП будет находиться в пределах 1%, а безработица составляет 2,3%, сообщила пресс-служба Кремля.
Также, по озвученным ему данным, зарплаты за первое полугодие выросли на 6,5% в реальном выражении, а розничные продажи за семь месяцев текущего года выросли на 5,4%.
Кроме того, по состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%, а доходы госбюджета от нефти и газа выросли более чем на 18%.
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