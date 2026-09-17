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Путин провел совещание по экономическим вопросам: главное

21:12, 17.09.2026

Президент России отметил рост зарплат и ВВП, а также низкий уровень безработицы

Путин провел совещание по экономическим вопросам: главное
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Во время встречи он заявил, что по итогам года рост ВВП будет находиться в пределах 1%, а безработица составляет 2,3%, сообщила пресс-служба Кремля.

Также, по озвученным ему данным, зарплаты за первое полугодие выросли на 6,5% в реальном выражении, а розничные продажи за семь месяцев текущего года выросли на 5,4%.

Кроме того, по состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%, а доходы госбюджета от нефти и газа выросли более чем на 18%.

Никита Егоров

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