Из Казани запустят рейсы в Куляб в сентябре 2026 года

Самолеты будут летать в «точку назначения» каждое воскресенье

Фото: Арсений Фавстрицкий

Этой осенью авиакомпания Nordwind Airlines запускает регулярные рейсы по маршруту Казань — Куляб (Таджикистан), что значительно улучшит транспортную доступность и создаст новые возможности для туризма и деловых поездок, сообщила пресс-служба Минтранса республики со ссылкой на казанский аэропорт.

По расписанию, рейс N4‑1411 из Казани в Куляб будет выполняться каждое воскресенье начиная с 27 сентября. Вылет из Казани намечен на 23:00 по местному времени, с прибытием в Куляб в 04:30. Общая длительность полета составит 3 часа 30 минут.

Обратный рейс N4‑1412 из Куляба в Казань стартует с 28 сентября и будет проходить по понедельникам. Вылет из Куляба запланирован на 05:30, прибытие в Казань — в 07:20. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737‑800, вмещающем до 189 пассажиров.

Также стоит отметить, что благодаря новому направлению пассажиры получат возможность путешествовать в Куляб из Санкт‑Петербурга и Калининграда с удобной пересадкой в Казани.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» может возобновить полеты в Израиль.

Никита Егоров