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Казанский зооботсад показал новых жирафов из Намибии

13:17, 18.09.2026

Животные были доставлены в Казань ночью 17 сентября грузовым самолетом Ил-76 из Намибии

Казанский зооботсад показал новых жирафов из Намибии
Фото: Сергей Козлов

Редакция «Реального времени» публикует первые эксклюзивные кадры новых обитателей Казанского зооботсада — восьмерых жирафов. Животные были доставлены в Казань ночью 17 сентября грузовым самолетом Ил-76 из Намибии.

Группа состоит из трех самок и пяти самцов. Пока у жирафов нет имен, но в ближайшее время их выберут. Сейчас жирафы размещены в жирафятнике зооботсада под наблюдением.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, казанский зооботсад принимает жирафов впервые в российской истории. Перевозку осуществила авиакомпания «Волга-Днепр» чартерным рейсом, борт встретил мэр Казани Ильсур Метшин.

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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
Алсу Сабирзанова

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