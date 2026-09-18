Казанский зооботсад показал новых жирафов из Намибии
Животные были доставлены в Казань ночью 17 сентября грузовым самолетом Ил-76 из Намибии
Редакция «Реального времени» публикует первые эксклюзивные кадры новых обитателей Казанского зооботсада — восьмерых жирафов. Животные были доставлены в Казань ночью 17 сентября грузовым самолетом Ил-76 из Намибии.
Группа состоит из трех самок и пяти самцов. Пока у жирафов нет имен, но в ближайшее время их выберут. Сейчас жирафы размещены в жирафятнике зооботсада под наблюдением.
Напомним, казанский зооботсад принимает жирафов впервые в российской истории. Перевозку осуществила авиакомпания «Волга-Днепр» чартерным рейсом, борт встретил мэр Казани Ильсур Метшин.
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