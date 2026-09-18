Марат Ахметов проголосовал на выборах в Госдуму

На территории республики открыты 2742 избирательных участка

Фото: взято с сайта Госсовета РТ

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, передает пресс-служба регионального парламента.

В ее состав избираются 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам от 10 партий и 225 по одномандатным округам. Центризбирком обязан подвести итоги не позднее 5 октября и опубликовать их не позднее 10 октября.

Напомним, на территории республики открыты 2742 избирательных участка, которые работают с 08:00 до 20:00. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовали раис Татарстана Рустам Минниханов и почетный председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Алсу Сабирзанова