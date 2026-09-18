«Непонятно, в каких условиях содержат»: почему «Яратель-Апастово» против домашних кур

30 яиц в месяц выдают каждому работнику, чтобы обезопасить фабрику от птичьего гриппа

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Холдинг «Ак Барс» запустил первую очередь крупнейшей в Поволжье птицефабрики «Яратель-Апастово» стоимостью 11 млрд рублей. При трудоустройстве местным жителям поставили условие — не содержать домашнюю птицу во избежание заноса вирусной инфекции. Взамен каждому работнику ежемесячно выдают по 30 яиц в дополнение к заработной плате, уточнил «Реальному времени» гендиректор птицефабрики «Яратель» Фанис Нигаматуллин. Повышенные меры биологической безопасности связаны еще и с перспективным проектом АБХ по созданию селекционного репродуктора стоимостью 1 млрд. «Все правильно, ведь переносчиком птичьего гриппа может стать даже ваш любимый питомец», — отмечают эксперты Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства.

Выбирайте: либо постоянная работа, либо ваши куры-гуси

Строительство мегаптицефабрики «Яратель-Апастово», входящей в холдинг «Ак Барс» Ивана Егорова, не оправдало всех надежд местных жителей на трудоустройство. Обещанные свыше 360 новых рабочих мест оказались не такими привлекательными для сельчан, привыкших вести личное подсобное хозяйство. «Чтобы устроиться птичницей на птицефабрику «Яратель», нельзя разводить домашнюю птицу — кур, гусей, уток. А если живность при дворе есть, то придется избавляться раз и навсегда», — рассказали «Реальному времени» жительницы одного из сел Апастовского района Татарстана. Они проживают в относительной близости от строящейся птицефабрики. Отказываться от разведения скотины не стали, так как доход от продажи мяса птиц и телят больше, чем заявленная на птицефабрике заработная плата.

Так ли уж совсем нельзя заниматься разведением кур и гусей, если ты устраиваешься на птицефабрику? Почему «Яратель-Апастово» против домашних кур?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Такие условия, действительно, есть», — подтвердил «Реальному времени» гендиректор птицефабрики «Яратель» Фанис Нигаматуллин. По его словам, подобные ограничения связаны с требованиями биологической безопасности и направлены на предотвращение распространения заболеваний, особенно птичьего гриппа. Взамен компания предлагает всем, кто устроился на работу, компенсацию в 30 яиц каждый месяц. Натуральная выплата осуществляется дополнительно к заработной плате. Причем упаковка яиц выдается независимо от того, пришлось ли сельчанину избавляться от домашней птицы или нет. «Была у него птица, не была — без разницы. Если пришел к нам на работу — получи этот соцпакет. Никто еще не отказывался», — отметил в разговоре с изданием руководитель предприятия. Условие не держать птицу специально обговаривается при заключении трудового договора, добавил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Глава Апастовского района Айрат Зиганшин заявил журналистам, что новые ограничительные требования не смутили местных жителей. По его словам, комплектование персонала птицефабрики идет по плану. «В принципе, все довольны. Мы регулярно встречаемся с населением, таких вопросов не возникает. Ведь зарплата у работников птицефабрики выше, чем в среднем по району», — рассказал он. При этом он считает, что каждое предприятие должно соблюдать правила безопасности. «Непонятно, в каких условиях содержится домашняя птица. Это создает серьезные риски, связанные с возможным распространением инфекционных заболеваний, что недопустимо для данного проекта», — указал он.



Апастово отгружает по 1,2 млн яиц в день

Птицефабрика «Яратель-Апастово» рассчитана на выпуск 700 млн штук яиц в год и строится при поддержке Минсельхоза России, рассказывал ранее глава Апастовского района Айрат Зиганшин. Общая стоимость проекта оценивается в 11 млрд рублей. Из них 9,3 млрд рублей приходится на льготный кредит под 5% годовых, взятый под гарантии холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова. К 2028 году, когда завершится строительство всей птицефабрики, «Яратель» станет производить 1,5 млрд яиц в год. По этому показателю она войдет в топ-3 крупнейших производителей страны.

В настоящий момент «Яратель-Апастово» запустило первую очередь — комплекс молодняка. Год назад на птицеводческие комплексы завезли первых цыплят. «Сегодня они уже подросли и превратились в полноценных несушек, которые активно несут товарное яйцо», — рассказал Айрат Зиганшин.

— Запущены восемь из 14 комплексов, и наша площадка в Апастово ежедневно поставляет на рынок около 1 200 000 яиц, — добавил он. — На текущий момент поголовье в одном комплексе составляет 164 тысячи кур-несушек. Согласно утвержденному плану, к январю 2027 года все 14 комплексов выйдут на проектную мощность. В 2028 году птицефабрику планируем вывести на проектную отметку до 700 млн яиц в год.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На открытие первой очереди в Апастово прилетали глава Минсельхоза РФ Оксана Лут и Рустам Минниханов. «Какие все одинаковые, все как на подбор», — удивлялся тогда глава республики, подойдя к телеге с выложенными куриными яйцами. «Соблюдаем повышенные требования к самому главному — питанию», — объяснили ему.

Тогда главу Минсельхоза России посвятили в перспективные планы развития птицефабрики. На очереди — строительство комбикормового комплекса и репродуктора для выращивания инкубационного яйца. «Площадка подобрана, инвестиции оцениваются в 1 млрд рублей. Но до завершения строительства фабрики инвестор вряд ли приступит к новому проекту», — рассказал Айрат Зиганшин. В свете этого проекта повышенные меры безопасности являются жизненно важными, отметил он.

Не тот размер: китайцы не взяли куриные лапки с «Яратель-Апастово»

Запрет на содержание домашней птицы действует для работников российских птицефабрик более 10 лет, рассказали в Росптицепроме. Просто раньше на это смотрели сквозь пальцы. АБХ его ввел, извлекая уроки после вспышки птичьего гриппа на Лениногорской птицефабрике в 2023 году. Хотя она никак не относилась к холдингу «Ак Барс», птицеводческие предприятия РТ по требованию Россельхознадзора РФ приостановили поставки куриных лап в Китай. С тех пор получить повторный доступ на рынок Поднебесной пока не смогли.

— В последнее время мы сталкиваемся с тем, что требования КНР к качеству российской продукции ужесточаются, — рассказывала год назад замруководителя татарстанского Управления Россельхознадзора Мария Грибанова на панельной сессии форума «РОСТКИ: Россия — Китай».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В этом году этот вопрос снова обсуждался с китайскими партнерами. Речь идет не о курах-несушках, а именно о бройлерных позициях. Но там есть свои нюансы, связанные с размером и диаметром лапок, а также с технологией их переработки. Китайцы лично измеряли размеры и пришли к выводу, что не соответствуют, рассказали собеседники «Реального времени».

«Душ + туман»: какие еще барьеры ввели в Апастово

Руководитель птицефабрики «Яратель» Фанис Нигаматуллин рассказал, что санитарному контролю уделяется повышенное внимание. Каждый работник птицефабрики проходит процесс дезинфекции. Речь идет о помывке в душе, а затем дезинфекции «холодным туманом». «Эта технология обеззараживания разработана в КНР», — рассказал руководитель Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ФНЦ «ВНИТИП») Александр Шевяков. «Перед началом смены он проходит помывку в душе — в кабине вода льется автоматически, столько, сколько положено для дезинфекции. Кабина откроется, когда работника полностью вымыли. Затем он переодевается в рабочую форму и перед заходом в птичник проходит процесс дезинфекции «холодным туманом». То, что ввели на АБХ, правильно, ведь переносчиком птичьего гриппа может стать даже ваш любимый питомец», — заметил он. По его словам, при соблюдении правил фабрика исключит возможность возникновения очага заражения птичьим гриппом.