Минобороны РФ: Херсон взят под полный контроль

Украинский город Херсон взят под полный контроль российской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт функционируют в обычном режиме. Кроме того, проводятся переговоры с городскими властями по поддержанию работы объектов социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

Также сегодня был заблокирован Мариуполь. Как сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сегодня местным жителям необходимо начать покидать город.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.



Диана Жиленкова