Правительство России введет мораторий на плановые проверки ИП и МСП до конца 2022 года

Правительство России объявило о введении моратория на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и МСП до конца этого года. Он начнет действовать с 10 марта, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса Мишустин поручил приостановить плановые проверки бизнеса. Исключение составляли случаи, когда основанием проверки стало причинение вреда жизни и здоровью граждан или возникновение чрезвычайных ситуаций. Идею такого моратория поддерживал лично президент России Владимир Путин.



Позже мораторий на плановые проверки бизнеса продлили до конца 2021 года. Он касался малых организаций и индивидуальных предпринимателей с доходом до 800 млн рублей в год и количеством занятых до 100 человек.



В сентябре 2021-го в правительстве России сообщили, что мораторий на плановые проверки малого бизнеса продолжит действовать в 2022 году. Мишустин объяснил, что подобная мера избавит предпринимателей от лишней нагрузки и «позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться».

Татьяна Демина