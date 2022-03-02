«Россия предупреждала, что вопрос с членством Украины в НАТО рано или поздно взорвется» — МИД

Вопрос гарантий

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко считает, что отношения Москвы и НАТО уже не будут прежними. По его мнению, есть даже угроза прямого столкновения, но РФ рассчитывает на здравомыслие Североатлантического альянса.

— Но я хотел бы напомнить, что в нашем соглашении о гарантиях безопасности, которое мы предложили заключить альянсу, речь шла как раз о том, чтобы вернуться как раз к временной отсечке, когда заключался основополагающий акт, — обратил внимание Грушко.

Он заверил, что Москва и дальше будет настаивать на гарантиях нерасширения альянса на восток. Западным странам уже пора осознать, что у Москвы есть законные интересы безопасности.



— Для нас, если говорить о долгосрочных интересах безопасности России, конечно, вопрос гарантий будет оставаться ключевым на необозримую перспективу, — заявил Грушко.

О том, как дальше будут складываться отношения России и НАТО, замминистра иностранных дел точный прогноз дать не смог:

— Если этот вопрос гарантий будет решен, тогда можно будет уже думать о какой-то новой архитектуре отношений и с альянсом, и с другими организациями, которые на сегодняшний день существуют, — добавил дипломат.

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У НАТО «еще остался здравый смысл»

Грушко считает, что все, чем занимался Североатлантический альянс после холодной войны, заканчивалось катастрофой. В ней Запад возомнил себя победителем и решил, что может сам устанавливать миропорядок.

— Что касается деяний НАТО, то они хорошо известны. Все, чем НАТО ни занималась, заканчивается катастрофами, я опускаю сейчас период холодной войны, где более или менее понятно, для чего существовал альянс и какие функции он выполнял, но после холодной войны история альянса — это история войн, агрессий, интервенций, — высказался дипломат.

Относительно возможности вступления Украины в НАТО представитель российского МИД напомнил следующее:

— Мы предупреждали много раз, что это тикающий механизм, рано или поздно он взорвется, ситуацию надо коренным образом менять, — цитирует Грушко ТАСС.



По его словам, у Москвы все же есть некоторые опасения по поводу активности НАТО на Украине:

— Мы крайне обеспокоены темой программы поставок вооружений [Украине], все в этой ситуации очень опасно. Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, не существует никаких гарантий того, что эти инциденты могут и эскалировать совершенно в ненужном направлении, — рассказал Грушко.

Москва все же положительно оценивает заявление НАТО о том, что в его планах нет военного вмешательства в ситуацию на Украине. По словам Грушко, это свидетельствует о том, что у альянса «еще остался здравый смысл».

Фото: ua_parliament / Twitter

Вопрос принятия Украины в ЕС «не укладывается в голове»

Прокомментировал Грушко и возможность вступления Украины в Европейский союз. Президент страны Владимир Зеленский, напомним, подписал соответствующую заявку. Она по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.



— Вопрос принятия Украины в ЕС сейчас «не укладывается в голове». Принять в свои ряды такое государство, националистическое, где правят бал нацистские группировки, это, по-моему, саморазрушительно для самого Евросоюза, — заявил представитель российского МИД.

Грушко добавил, что Совет Европы потеряет свое существование при исключении из него России.

— Запад рушит собственные институты и правила, которые были приняты в том числе Россией как гарантии стабильности. Исправить сложившуюся ситуацию могут только новые правила, а не «размахивание санкционной булавой, — заявил он.

Кроме того, Грушко обратил внимание на активность США в Европе. По его мнению, Штаты стараются «не допустить формирования автономной способности Евросоюза в военно-политической области».

— Мы достаточно спокойно смотрим на амбиции Евросоюза обрести военно-политическую самостоятельность, создать какой-то собственный военный потенциал, — обратил внимание представитель МИД.

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Друзья России — армия и флот

На сегодняшний день союзниками России являются ее армия и флот, заявил Грушко. Однако инструменты дипломатии при таком раскладе исключать не стоит.

— Мы всегда выступали за политико-дипломатические решения, не военные, не военно-технические решения. Мы, кстати, все время предупреждали о том, что если не удастся решить это политическим путем на основе консенсуса, на основе баланса интересов, нам придется принимать те меры, которые мы сочтем необходимыми, тогда будет поздно спрашивать, почему мы это сделали, — напомнил дипломат.

По его мнению, несмотря на антироссийскую политику стран Запада, изоляция страны исключена — тому свидетельство реальная жизнь.



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