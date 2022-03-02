Цена газа в Европе обновила исторический максимум и поднялась до $2 200 за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла $2 200 за 1 тыс. кубометров, согласно данным биржи, об этом информирует ТАСС.

Цена газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных с июня 2014 года уровней.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне санкций США, ЕС, Великобритании и других государств о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц. Санкции ввели после объявления о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.



Вчера вечером стоимость газа на закрытии суточных торгов на бирже составила около $1 480 за тысячу кубометров. Тогда всего за день рост стоимости газа составил 30,3%.

Торги газом в Европе завершили прошлую неделю на отметке около $1 080 за тысячу кубометров.

Маргарита Головатенко