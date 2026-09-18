Судная осень Артиги: удержится ли испанец в «Рубине» до зимы на посту наставника?

Перед паузой на матчи сборных казанцы закрепили за собой шестую строчку в турнирной таблице РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

В российском футболе наступила сентябрьская пауза на матчи сборных. Ближайший тур в РПЛ будет сыгран только через три недели. Почему позиции Франка Артиги не так однозначны в «Рубине» к концу сентября — в материале «Реального времени».

«Рубин» снова «первый среди смертных» в таблице РПЛ по окончании девяти туров

В российском чемпионате сыграно на сегодняшний день девять туров. На днях команды РПЛ провели заключительные матчи перед международной паузой. По итогу «Рубин» расположился на шестой строчке с 12 очками. В активе казанцев две победы (над «Акроном» и махачкалинским «Динамо»), одно поражение (от «Краснодара») и целых шесть ничьих (с «Оренбургом», «Ростовом», «Балтикой», «Ахматом», ЦСКА и «Родиной»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С точки зрения положения в турнирной таблице «Рубин» полностью справляется с задачей, которую обозначил президент клуба Марат Сафиуллин до начала чемпионата, — выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Выше казанцев в таблице лишь команды, чей бюджет значительно больше, чем у «Рубина». Это «Краснодар», «Спартак», московское «Динамо», ЦСКА и «Зенит».

— Первые среди смертных, — когда-то шутил бывший тренер «Рубина» Рашид Рахимов про перманентное седьмое-восьмое место команды в чемпионате под его руководством из сезона в сезон. Объективно, при тех вложениях, которыми казанцы располагают сейчас, шестое место — это, пожалуй, предел, который может дать Франк Артига.

Утопия Франка Артиги с изящным испанским футболом разбилась о камни реальности

Другой вопрос: а каков запас прочности у «Рубина», чтобы удержать это шестое место в таблице? Отрыв казанцев от ближайших преследователей минимальный: одно-два очка. Представим разгромное поражение в предстоящем туре, и «Рубин» будет уже не шестым, а одиннадцатым в чемпионате. А это повод поговорить о шатких позициях Франка Артиги в клубе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Очевидно, что идея главного тренера сделать за короткий срок из «Рубина» испанскую футбольную фиесту — провалилась. Ни о каком доминирующем стиле игры казанцев с большим владением мяча говорить не приходится. «Рубин» под руководством Франка Артиги в плане презентабельности футбола немногим отличается от образца Рашида Рахимова. Те же трудности с движением мяча в центре, мало остроты в атаке. Результат «Рубин» добывает во многом благодаря прагматичной и цепкой обороне, а также эффективным стандартным положениям. Олегу Кузьмину за это спасибо.

Не оправдала совершенно ставка на Артигу как на тренера, умеющего проводить тонкую работу с молодежью. Никита Васильев, Энри Мукба, Даниил Моторин — ни один из этих талантливых воспитанников местной футбольной системы при испанце так и не заиграл полноценно в основной команде.

Поток невзрачных ничейных результатов, и вот уже пошли разговоры об Ахметзянове в «Рубине»

Артига очень располагает к себе как человек. Он чуток, доброжелателен, внимателен ко всем окружающим его людям. А в общении с прессой всегда вежлив и тактичен.

Но, говоря примитивным штампом, «хороший человек» — это, к сожалению, не профессия. И это прекрасно понимает сам Франк Артига. Его пресс-конференция после матча с «Родиной» (1:1) красноречива.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Почему так много ничьих? А с Даку были бы подобные ничьи победами? Или с игроком схожего плана? У нас на позицию форварда вышел Никита Лобов! — сказал Артига.

Испанский тренер чувствует давление, осознает, что если «Рубин» проведет провальную осень, то отставки зимой не избежать. Уже сейчас в прессе ходит немало разговоров, что потенциальный сменщик Артиги в Казани — Ильдар Ахметзянов. 42-летний специалист проводит качественную работу в «Оренбурге» и заслуживает нового вызова в карьере.

Трамплин в «Рубин» — чуть ли не идеальный вариант для Ахметзянова. Тренер с татарской фамилией, уроженец Нижнекамска, публично признавшийся, что всегда мечтал тренировать главный футбольный клуб Казани. По информации нескольких источников, кандидатура Ахметзянова очень интересна руководству «Рубина» в последнее время. Не особо смущают даже отступные в контракте специалиста в размере около 100 млн рублей. Бесчисленные ничьи Артиги, порой с далеко не самыми мастеровитыми командами, заставляют прорабатывать вариант с заменой на Ахметзянова в кабинетах «Рубина».

Артига имеет право предъявить претензии Дзюбе за посредственную трансферную кампанию?

Вполне вероятно, что подобные, не особо приятные разговоры, краем уха доносятся до Франка Артиги. Негодования, пусть и сдержанные на пресс-конференциях, от него понять можно. «Рубин» очень скромно провел летне-осеннюю трансферную кампанию. Почему так вышло? Артига имеет полное право задать этот вопрос спортивному директору клуба Константину Дзюбе.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Казанцы продали Даку в «Спартак» за 11 млн евро, не купив взамен сильного нападающего. Да и по остальным сделкам не сказать что «Рубин» сработал на усиление. Начо, Илья Самошников, Максим Игнатьев, при всем уважении к этим футболистам, не влияют, так скажем, на уровень, класс команды. Это не те игроки, которые будут предопределять результаты матчей. Наивно рассчитывать как на каких-то мессий в том числе и на Ульви Бабаева с Матвеем Ивановым. Это неплохие футболисты, но не более того.

Артиге нужны игроки-фронтмены в атаке. Таковым мог стать вингер Иван Олейников, но историю его перехода в ЦСКА сейчас даже пересказывать не хочется. Вместе с Алексеем Суторминым Олейников встает в мемный ряд самых казусных и провальных сделок «Рубина».

Сиве в ударе после ухода Даку в «Спартак». Но что будет делать Артига, если с французом что-то случится?

С уходом Мирлинда Даку в «Спартак» казанцы, безусловно, стали слабее. Да, на старте сезона шикарен форвард Жак Сиве, забивший в нынешнем чемпионате за «Рубин» уже три гола. Но страшно подумать, что будет с нападением у казанцев, если с французом что-то случится. Есть, правда, иные варианты — Моторин, Грипши в качестве «ложной девятки». Но, судя по настроениям Артиги, ему легче действительно выпустить в атаке защитника Никиту Лобова, который по юношам играл в нападении, нежели давать еще один шанс Даниилу Моторину или ротировать Назми Грипши на иную позицию.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Рубина» есть три недели, чтобы наладить игру, способную избавить клуб от проклятия ничьих. Казанцы, конечно, молодцы, что не проигрывают в РПЛ с конца июля. Однако невыразительная игра рано или поздно будет сказываться на результатах.

По ожидаемым голам в этом сезоне «Рубин» в РПЛ — шестой с конца (8,87 гола в сумме за девять матчей). То есть, по данным XG, за 90 минут в каждой игре казанцы не наигрывают даже на один гол. При этом забил «Рубин» 12 мячей. На три больше, чем должен был.

В определенном смысле это и есть то везение, на котором клуб отчасти добывал ранее очки. Получится ли на таком фарте, вопреки статистике, продолжать удерживать шестую строчку в РПЛ — большой вопрос.