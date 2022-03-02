Замглавы МИД РФ Грушко: угроза прямого столкновения РФ и НАТО есть

Угроза прямого столкновения РФ и НАТО есть, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он отметил, что Россия рассчитывает на здравомыслие НАТО, чтобы избежать столкновения, сообщает ТАСС.



Еще Грушко заявил, что потенциал ЕС хотят целиком подчинить НАТО, а вина за нынешнее обострение ситуации полностью лежит на странах, которые игнорировали жизненные интересы России.

Фото: wikipedia.org

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и НАТО не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине. Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности «защищать каждый дюйм территории» НАТО, но отметил, что воевать на Украине американцы не будут.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ни один из членов НАТО не рассматривает возможности конфликта с Россией. По его словам, сейчас рассматривается оказание гуманитарной и логистической поддержки Украине, поставки смертельных, но оборонительных вооружений стране и экономическое давление на Россию.

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Маргарита Головатенко